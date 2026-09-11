Budanovs atklāj, kā ģenerāļi melo Putinam: "Klasiska situācija"
Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs paziņojis, ka Krievijas ģenerāļi maldina Kremļa diktatoru Vladimiru Putinu par reālo situāciju frontē.
Budanovs apstiprināja iepriekš izskanējušās ziņas, ka Putins slikti izprot patieso situāciju frontē. Par to viņš runāja Rīgas konferences laikā.
Ukrainas prezidenta biroja vadītājs norādīja, ka situācija frontē Krievijai nebūt neesot tik labvēlīga, kā to vēlas pasniegt Kremlis.
Viņš atgādināja arī situāciju ar Svjatohirsku, kuru Putins publiski pasludināja par Krievijas spēku ieņemtu. Pēc dažām dienām šo apgalvojumu iespaidīgi noraidīja Ukrainas Bruņoto spēku komandieris Andijs Biļeckis, publicējot video no pilsētas centra.
"Tā ir klasiska situācija, kad militārpersonas maldina politisko vadību, lai tās acīs izskatītos kaut cik labi un varētu noturēties savos amatos," sacīja Budanovs.
Īpaša uzmanība sarunās tika pievērsta abu valstu aizsardzības industriju sadarbībai. Latvija turpina sniegt militāro palīdzību Ukrainai, tostarp iegādājoties Latvijas aizsardzības industrijas ražojumus, savukārt Ukrainas bruņoto spēku kaujas pieredze un ekspertīze sniedz ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku spēju stiprināšanā, norādīja AM.
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