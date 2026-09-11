Ārkārtas situācija Kiprā - bažās par lidmašīnā uz Itāliju ievietotu spridzekli evakuēti pasažieri
Foto: AP/Scanpix/LETA
Larnakas lidostā Kiprā spridzekļa draudu dēļ pirms pacelšanās evakuēti Itālijas reisa pasažieri.
Pasaulē

Ārkārtas situācija Kiprā - bažās par lidmašīnā uz Itāliju ievietotu spridzekli evakuēti pasažieri

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Kiprā piektdien iedarbināti stingri drošības protokoli un norobežota Larnakas lidostas teritorija, jo saņemti draudi par spridzekli kādā uz Itāliju lidojošā pasažieru lidmašīnā.

Ārkārtas situācija Kiprā - bažās par lidmašīnā uz ...

Kā liecina sākotnējā informācija, brīdinājums par bumbu saņemts pa faksu. Reaģējot uz šo ziņu, aviokompānija nekavējoties pieprasīja ārkārtas drošības pasākumu ieviešanu, vēsta "Euronews".

Brīdī, kad atskanēja trauksme, pasažieri jau atradās gaisa kuģī. Viņi tika nekavējoties evakuēti no salona, lai varasiestādes varētu veikt atkārtotu cilvēku un lidaparāta pārbaudi.

Izmeklēšana un kratīšanas visā Kiprā

Šobrīd lidostas teritorijā strādā kompetentie dienesti un iegūtie dati tiek rūpīgi analizēti. Vienlaikus Kipras tiesībsargājošās iestādes sākušas plašu izmeklēšanu visā valstī – dažādos salas reģionos tiek veiktas kratīšanas un liecinieku nopratināšanas, lai noskaidrotu viltus trauksmes vai reālo draudu izcelsmi.

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