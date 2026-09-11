Larnakas lidostā Kiprā spridzekļa draudu dēļ pirms pacelšanās evakuēti Itālijas reisa pasažieri.
Pasaulē
Šodien 12:43
Ārkārtas situācija Kiprā - bažās par lidmašīnā uz Itāliju ievietotu spridzekli evakuēti pasažieri
Kiprā piektdien iedarbināti stingri drošības protokoli un norobežota Larnakas lidostas teritorija, jo saņemti draudi par spridzekli kādā uz Itāliju lidojošā pasažieru lidmašīnā.
Kā liecina sākotnējā informācija, brīdinājums par bumbu saņemts pa faksu. Reaģējot uz šo ziņu, aviokompānija nekavējoties pieprasīja ārkārtas drošības pasākumu ieviešanu, vēsta "Euronews".
Brīdī, kad atskanēja trauksme, pasažieri jau atradās gaisa kuģī. Viņi tika nekavējoties evakuēti no salona, lai varasiestādes varētu veikt atkārtotu cilvēku un lidaparāta pārbaudi.
Izmeklēšana un kratīšanas visā Kiprā
Šobrīd lidostas teritorijā strādā kompetentie dienesti un iegūtie dati tiek rūpīgi analizēti. Vienlaikus Kipras tiesībsargājošās iestādes sākušas plašu izmeklēšanu visā valstī – dažādos salas reģionos tiek veiktas kratīšanas un liecinieku nopratināšanas, lai noskaidrotu viltus trauksmes vai reālo draudu izcelsmi.