Peskovs atkal ķeras pie iebiedēšanas un draud Lietuvai ar kodoltriecienu
Kremļa diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka Lietuvas teritorija var nonākt Krievijas kodolieroču mērķu lokā.
Kremļa diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka Lietuvas teritorija nonāktu Krievijas kodolieroču mērķu lokā, ja Viļņa pieņemtu lēmumu savā teritorijā izvietot šādus ieročus.
Peskovs šo paziņojumu izteicis saistībā ar Lietuvas parlamenta plāniem 2027. gada sākumā no valsts konstitūcijas izņemt normu, kas aizliedz Lietuvas teritorijā izvietot kodolieročus, vēsta Krievijas valsts mediji.
Līdz ar to oficiālā Maskava atkal ķērusies pie iebiedēšanas un kodolšantāžas retorikas.
Jāatgādina, ka Krievijai nav juridisku tiesību aizliegt citai valstij, tostarp Lietuvai, savā teritorijā izvietot jebkāda veida ieročus.
Krievija kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā regulāri izmanto kodolieroču draudus, lai iebiedētu Eiropas valstis.
Vienlaikus neatkarīgie analītiķi un NATO valstu izlūkdienesti lielākoties ir vienisprātis, ka Maskavas reāla masu iznīcināšanas ieroču izmantošanas iespējamība pašlaik ir zema.