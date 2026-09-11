Augsta līmeņa Krievijas amatpersonas parādīšanās kameru priekšā izraisa šoku un smieklu lēkmi. FOTO
Krievijas Neatkarīgo Valstu Sadraudzības Federālās aģentūras vadītājs Igors Čaika kļuvis par mēmu ārvalstu sociālajos tīklos.
Ārzemju lietotāju uzmanību piesaistījis fragments no sarunas ar presi, kurā Čaika stāstīja par Krievijas un Armēnijas attiecībām: "Normālas attiecības, kā jau lielā ģimenē – visādi gadās."
Sākumā cilvēki pieļāva, ka politiķa fotogrāfija ir pārveidota ar mākslīgā intelekta palīdzību, taču vēlāk pārliecinājās, ka Igors Čaika patiešām vada iestādi, kas nodarbojas ar Krievijas humanitārās ietekmes stiprināšanu pasaulē un starptautisko sakaru attīstīšanu.
Daži lietotāji Čaiku salīdzina ar animācijas seriāla "Family Guy" galveno varoni un Kingpinu – ļaundari no "Zirnekļcilvēka", savukārt citi joko, ka viņš būtu ideāli piemērots attēlošanai jaunajā "iPhone Duo".
Ņemot vērā plašo izsmiešanu un lielo joku skaitu komentāros zem aģentūras publikācijām "Instagram", iestāde atsevišķiem ierakstiem ar Igoru Čaiku ir atspējojusi iespēju komentēt.
37 gadus vecais Igors Čaika ir bijušā Krievijas ģenerālprokurora un prezidenta pilnvarotā pārstāvja Ziemeļkaukāza federālajā apgabalā Jurija Čaikas dēls.
Krievijas Neatkarīgo Valstu Sadraudzības Federālās aģentūras vadību viņš pārņēma 2026. gada pavasarī, bet pirms tam bija lielā Krievijas reģionālā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma "Hartija" īpašnieks.
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Čaika ir precējies un audzina divus bērnus. Viņam ir arī vecākais brālis Artjoms Čaika – Starptautiskā rūpnieku un uzņēmēju kongresa prezidents un Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības valdes loceklis.