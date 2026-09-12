"Cēzars" paziņo par notikumu, kas varētu notikt jebkurā brīdī un kļūt par Putina "melno gulbi"
Krievijas brīvprātīgais Maksimiliāns Andronņikovs ar segvārdu "Cēzars" uzskata, ka Vladimiru Putinu no varas varētu gāzt Krievijas militārpersonas un ka notikumi, kas kļūtu par "melno gulbi" Kremlim, var sākties jebkurā brīdī.
Pēc leģiona "Krievijas brīvība" runasvīra "Cēzara" teiktā, Maskavas ieņemšanas gājiena organizēšanai nebūtu nepieciešams liels cilvēku skaits, taču tam būtu nepieciešams īstais brīdis – kad Putins būtu acīmredzami novājināts un Krievijas militārpersonu neapmierinātība sasniegtu kritisko punktu.
Viņš norādīja, ka Krievijas iedzīvotāji, kuri karo Ukrainā, varētu sacelties, ja saprastu, ka viņi ir maldināti un karš ir netaisnīgs. Tieši šie cilvēki, viņaprāt, varētu kļūt par spēku, kas gāztu pašreizējo Krievijas režīmu.
Savus secinājumus par Krievijas nākotni Andronņikovs pauda intervijā "Apostrof TV" vietnē "YouTube".
"Uzreiz teikšu, ka esmu ļoti optimistisks. Neraugoties uz visu situācijas smagumu, esmu optimistisks. Esmu optimistisks kā cilvēks, kurš dziļi pārzina šos procesus, kas kara laikā norisinās jau vairākus gadus," sacīja "Cēzars".
Viņš arī pauda pārliecību, ka Krievijas režīms galu galā pats sevi sagraus un Krievijā darbojošies leģionāri un pretošanās spēki palīdzēs šim procesam.
Uz žurnālista Dmitrija Tuzova jautājumu, vai viņš ir gatavs gājienam uz Maskavu, "Cēzars" atbildēja: "Jebkurā brīdī".
"Es jau vairākus gadus saku, ka, jo spēcīgāk Putins vēršas pret civiliedzīvotājiem, jo tuvāk ir viņa režīma sabrukums. Tā ir histērija. Tas ir mēģinājums izdarīt spiedienu uz mūsu pēdējo aizsardzības līniju," sacīja "Cēzars".
Pēc viņa teiktā, Krievija nespēj pārraut Ukrainas aizstāvju līniju frontē, tādēļ mēģina iebiedēt Ukrainas sabiedrību ar triecieniem pret civilo infrastruktūru un iedzīvotājiem.
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Viņš uzsvēra, ka Ukrainai priekšā vēl var būt grūtāki periodi un uzbrukumu var kļūt vairāk, taču, viņaprāt, Krievijai neizdosies ukraiņus iebiedēt.