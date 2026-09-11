ASV izstrādāts rīcības plāns gadījumam, ja cilvēce sastopas ar citplanētiešiem
ASV valdība ir izstrādājusi iespējamo rīcības algoritmu gadījumam, ja tiktu apstiprināts kontakts ar ārpuszemes civilizāciju pārstāvjiem. Plāns paredz ne tikai starptautisku koordināciju, bet arī pasākumus, lai novērstu sabiedrības paniku un palīdzētu cilvēkiem tikt galā ar iespējamām psiholoģiskām un sociālām sekām.
Par šiem plāniem zinātnieki un eksperti esot informēti valdības un izlūkdienestu brīfingos, vēsta Bild. Viena no sanāksmēm notikusi ASV Nacionālās izlūkošanas direktora birojā, kur amatpersonas uzņēmušas valdības izveidoto NLO jeb neidentificētu anomālu parādību (UAP) izpētes zinātnisko konsultatīvo padomi (UAPSAC). Tās sastāvā ir psiholoģe Dženisa Vilhauere, Hārvarda universitātes astronoms profesors Avi Lēbs un imunoloģijas pētnieks profesors Gerijs Nolans.
Pēc tikšanās Vilhauere platformā "Substack" pastāstījusi par ASV izstrādāto pieeju iespējamam kontaktam ar ārpuszemes intelektu. Viņa uzsvērusi, ka pats plāna esamības fakts nenozīmē, ka ASV valdība apstiprina ārpuszemes dzīvības pastāvēšanu vai gatavojas par to paziņot. Vienlaikus valdība šādu iespēju uzskata par pietiekami nopietnu, lai tai būtu gatava.
ASV vēlas uzņemties starptautisko vadību
Ja ārpuszemes intelekta pastāvēšana tiktu oficiāli apstiprināta, ASV paredzējušas uzņemties starptautiskās koordinācijas un globālās reakcijas vadību. Šāds notikums tiktu uzskatīts par visas cilvēces mēroga jautājumu, tādēļ plāns paredz ciešu sadarbību starp pasaules valstīm.
Taču ne mazāk svarīga esot sabiedrības sagatavošana. Eksperti uzskata, ka apstiprināts kontakts ar ārpuszemes civilizāciju varētu radīt plašas psiholoģiskas, reliģiskas un sociālas sekas.
Tāpēc tiek apsvērta īpašu apmācību programmu izveide policistiem, mediķiem, garīgās veselības speciālistiem un pašvaldību amatpersonām. To mērķis būtu nepieļaut masveida paniku un nodrošināt iedzīvotājiem uzticamus informācijas un palīdzības avotus.
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Plānā paredzēts arī izveidot īpašus palīdzības centrus, kuros cilvēki varētu saņemt informāciju un ilgtermiņa atbalstu, ja iespējamais kontakts ar ārpuszemes intelektu būtiski satricinātu viņu priekšstatus par pasauli vai izraisītu bailes.Kad, kādos apstākļos un tieši kā tiktu aktivizēts šāds plāns, nav atklāts.
Iepriekš izskanējuši paziņojumi par NLO dokumentiem
Šis nav pirmais gadījums, kad ASV publiskajā telpā tiek apspriesti iespējamie valdības plāni saistībā ar NLO un ārpuszemes dzīvību. Februārī izskanēja informācija, ka Donalds Tramps plānojot publiskot valdības rīcībā esošos dokumentus par NLO.
Drīz pēc tam tika ziņots, ka interneta arhīvs, kurā bija apkopoti aptuveni 3,8 miljoni atslepenotu dokumentu par NLO, negaidīti ticis iztīrīts. Savukārt bijušais ASV prezidents Baraks Obama iepriekš noraidījis sazvērestības teorijas par iespējamu informācijas slēpšanu. Viņš paudis pārliecību, ka Pentagons un Trampa administrācija nevarētu ilgstoši noslēpt šāda mēroga informāciju, ja tāda patiešām pastāvētu.