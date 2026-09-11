Tik spēcīgi sprādzieni, ka dreb zeme: Izraēlas triecieni pa "Hizbollah" tuneļiem izraisa zemestrīci
Izraēla ceturtdien paziņoja, ka ir sagrāvusi kaujinieku grupējuma "Hizbollah" būvētus tuneļus Libānas dienvidos, un šajā rajonā tika reģistrēta 4,1 magnitūdas zemestrīce.
"Šī ir stratēģiska teroristu infrastruktūra, kas uzbūvēta divu gadu desmitu laikā, ar Irānas finansējumu un plānošanu," teikts Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu un aizsardzības ministra Izraela Kaca kopīgā paziņojumā.
Tuneļu sagraušana "pabeidz operacionālas kontroles iegūšanu par Ali al Tahera kalnu grēdu - virs zemes un pazemē," piebilda paziņojuma autori. ASV Ģeoloģiskais dienests tikmēr ziņoja par 4,1 magnitūdu stipru zemestrīci šajā rajonā.
Libānas valsts ziņu aģentūra NNA ziņoja, ka Izraēla sarikojusi "stipru eksploziju" Ali al Tahera kalnu grēdā Nabatijas rajonā, "izraisot pazemes grūdienus un spēcīgu dārdoņu". "Milzu sprādzienus" ceturtdienas vakarā dzirdēja arī ziņu aģentūras AFP žurnālisti Libānas dienvidos.
Izraēlas armija paziņoja, ka "Hizbollah" infrastruktūra stiepās vairāk nekā divu kilometru garumā un ietvēra "desmitiem Irānā ražotu raķešu, šāviņu un bezpilota lidaparātu, kā arī ložmetējus, desmitiem prettanku šāviņu un simtiem mīnu un spridzekļu".
Pazemes kompleksā arī atradās "Hizbollah" vienības "Badi" komandcentrs, piebilda Izraēlas armija. Armijas amatpersona pavēstīja, ka daži no kaujiniekiem, kas darbojās šajā kalnu grēdas rajonā, bija to atstājuši, bet citi "tika likvidēti gaisa triecienos un artilērijas apšaudē".
Izraēla pagājušonedēļ paziņoja, ka ir ieņēmusi Ali al Tahera kalnu grēdu. "Hizbollah" martā ievilka Libānu Tuvo Austrumu karā, atbalstot savu atbalstītāju Irānu. Vardarbība pierima pēc Irānas un ASV jūnijā pieņemta saprašanās memoranda, kuram sekoja vienošanās starp Libānu un Izraēlu. Pēdējās dienās gaisa triecienu intensitāte ir pastiprinājusies.
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Sarunu laikā ASV ierosināja Libānas armijai pārņemt kontroli pār šo kalnu grēdu, bet "Hizbollah" tam nepiekrita. Libānas varas iestādes paziņoja, ka Izraēlas triecienos kopš marta ir nogalināti vairāk nekā 4300 cilvēku. Izraēlas bruņotie spēki turpina okupēt tā saukto "drošības zonu" Libānas dienvidos.