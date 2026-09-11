Kremlis testē robežas - Budanovs atklāti par Krievijas operācijām un draudiem Latvijai
Tas ir acīmredzami, ka Krievijas Federācija Latvijā pašlaik testē savu hibrīdpieeju, un tas, vai šie apdraudējumi pāries jaunā līmenī, būs atkarīgs no Latvijas reālajām spējām tiem pretoties, ceturtdien "Rīgas konferences" laikā intervijā Latvijas Televīzijai paziņoja Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs.
Ukraina ar attiecīgajiem dienestiem un organizācijām Latvijā ļoti aktīvi veic informācijas apmaiņu par drošības situāciju. Pēc Budanova teiktā, tālāka situācijas eskalācija Baltijā būs atkarīga no politisko lēmumu pieņemšanas, kas balstīsies uz aizsardzības spēju novērtējumu.
Ja Krievija redzēs, ka Latvijā viss ir sagatavots aizsardzībai un pretdarbībai sabotāžas operācijām, agresorvalstij nāksies pārskatīt savus plānus, un šādai nostājai ir jādarbojas.
Vienlaikus intervijā Budanovs, kurš februārī Ženēvā vadīja Ukrainas delegāciju pēdējā trīspusējo sarunu raundā ar Krieviju, komentēja arī frontes attīstību un iespējamo uguns pārtraukšanu.
Viņš norādīja, ka saskaņā ar Ukrainas prezidenta oficiālo nostāju valsts ir publiski un atklāti paudusi gatavību jebkurā brīdī pārtraukt karadarbību. Tomēr kara beigas iespējamas tikai uz normāliem un pieņemamiem nosacījumiem, nevis pildot Krievijas ultimātus, kur pieprasīts atdot visu, vienlaikus atstājot Ukrainu parādā.
Lai gan amatpersona cer, ka sarunās reiz izdosies panākt kara beigas, viņš izteica stingru brīdinājumu – ja Krievija karu nepārtrauks, tā savas rīcības sekas uz savas ādas izjutīs vēl spēcīgāk.
Komentējot neseno 3000 kilometru tālas darbības drona uzbrukumu Krievijas Arktikā, Budanovs uzsvēra, ka Ukrainas triecieni agresorvalsts teritorijā nekļūs vājāki, bet gan veidosies arvien dziļāki un ar ievērojami lielāku kaujas jaudu.