Traģēdija Šveicē: Nīderlandes autobusa avārijā ir vairāki bojāgājušie
Šveices austrumos ceturtdien notika Nīderlandes tūristu autobusa avārija, kurā ir vairāki bojāgājušie un ievainotie, paziņoja policija.
Ir gaidāms, ka precīzs bojāgājušo un ievainoto skaits tiks paziņots piektdienas rītā pēc radinieku informēšanas, sacīja policijas preses sekretārs. Policija paziņoja, ka upuru līķu atrašana turpinājās vēlu ceturtdienas vakarā.
Tiek uzskatīts, ka autobusā bija nedaudz mazāk par 50 cilvēkiem. Ar autobusu brauca tūristu grupa, kurā bija 48 cilvēki, laikrakstam "Blick" paziņoja Nīderlandes tūrisma nozares asociācijas ANVR preses sekretāre.
Avārija notika vēlā ceturtdienas pēcpusdienā Engadīnas ielejā Graubindenes kantonā. Autobuss ietriecās ceļa barjerā starp Sušas un Cernecas pilsētām, nobrauca no ceļa un apgāzās uz sāna.
Izmeklētāji uzskata, ka avārijā nebija iesaistīts cits autosatiksmes līdzeklis, ziņoja mediji. Notikuma vietā ieradās policisti, ārkārtējo situāciju dienestu darbinieki un ugunsdzēsēji ar mašīnām un helikopteriem.
Autobuss ar Nīderlandes autobusu kompānijas "Hartemink" logo bija devies Nīderlandes tūrisma kompānijas "Oad" organizētā braucienā. Tūristu grupa pirmdien devās ceļā uz Austriju, bet ceturtdien bija plānots apmeklēt Šveici vienas dienas braucienā.