Diena, kad pasaule mainījās uz neatgriešanos. Pirms 25 gadiem ASV piedzīvoja visbriesmīgāko terora aktu
Tieši pirms 25 gadiem 2001. gada 11. septembrī notika tas, kas uz visiem laikiem mainīja pasaules vēsturi — 19 islāmistu teroristi ar četrām nolaupītajām pasažieru lidmašīnām sarīkoja asiņaināko terora aktu ASV teritorijā. Divas lidmašīnas ietriecās Pasaules tirdzniecības centra debesskrāpjos Ņujorkā, viena ietriecās Pentagonā, bet ceturtā nogāzās Pensilvānijas štatā, kad pasažieri mēģināja atbruņot teroristus. Teroristu uzbrukumā dzīvību zaudēja 2977 nevainīgi cilvēki, bet šī teroristu uzbrukuma sekas joprojām ir jūtamas gan ASV, gan pārējā pasaulē.
Islāmistu teroristu organizācijas “Al-Qaeda” sagatavotās pirmās grupas vadītājs Mohameds Ata plkst. 8.46 pēc vietējā laika ar “American Airlines” lidmašīnu ietriecās Pasaules tirdzniecības centra Ziemeļu tornī. Plkst. 9.03 otrās grupas vadītājs Marvans aš Šehi ar “United Airlines” lidmašīnu ietriecās Dienvidu tornī. Abi torņi sabruka stundas un 42 minūšu laikā, iznīcinot arī pārējās piecas kompleksa ēkas. Plkst. 9.37 trešās grupas vadītājs Hani Handžurs ar “American Airlines” lidmašīnu ietriecās Pentagonā, izraisot daļēju ēkas sabrukumu. Uzskata, ka ceturtās grupas vadītāja Ziada Džarras nolaupītās “United Airlines” lidmašīnas mērķis bija Kapitolijs vai Baltais nams, taču pasažieri mēģināja pretoties teroristiem, un plkst. 10.03 lidmašīna nogāzās netālu no Šenksvilas Pensilvānijas štatā.
Teroristu uzbrukumam sekoja ASV “karš pret terorismu” Tuvajos Austrumos pret dažādiem islāmistu grupējumiem un to sabiedrotajiem — mērķu skaitā bija “Al-Qaeda”, to atbalstošais “Taliban” Afganistānā (kas, par spīti gāšanai ar triumfu atgriezās pie varas 2021. gadā, ASV spēkiem steigšus pametot valsti), Sadama Huseina režīms Irākā (viņa gāšana 2003. gadā un pakāršana 2006. gadā galu galā veicināja Islāma valsts rašanos, kas ap 2015. gadu kontrolēja milzīgu teritoriju Irākā un Sīrijā). ASV spēki karoja arī citās reģiona valstīs. 2011. gada 2. maijā specoperācijas rezultātā Pakistānā beidzot izdevās likvidēt “Al-Qaeda” dibinātāju Osamu bin Ladenu.
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Cik svarīgs "9/11" ir amerikāņiem mūsdienās?
Divdesmit piecus gadus vēlāk notikušais joprojām daudziem amerikāņiem ir viens no nozīmīgākajiem vēsturiskajiem notikumiem viņu dzīves laikā, liecina jauna aptauja. Jaunākā “Ipsos” aptauja liecina, ka aptuveni puse ASV pieaugušo, atbildot uz jautājumu par nozīmīgākajiem vēsturiskajiem notikumiem viņu dzīves laikā, min 11. septembra teroraktus, vēsta “Associated Press”.
Postaža Ņujorkā pēc 11. septembra teroraktiem
Šodien visā pasaulē piemin 16. gadadienu kopš traģiskajiem 11. septembra notikumiem Amerikas Savienotajās valstīs, kad islāma kaujinieku nolaupītās lidmašīnas ietriecās ...
Aptaujas rezultāti apliecina, cik dziļas pēdas atstājis 11. septembris, lai gan daudzi amerikāņi mūsdienās ir pārāk jauni, lai būtu piedzīvojuši vai spējuši apzināties pirms ceturtdaļgadsimta notikušā nozīmi. “Ipsos” noskaidrojis, ka pārliecinošs vairākums amerikāņu atceras, kur atradās brīdī, kad uzzināja par uzbrukumiem, bet aptuveni divas trešdaļas atzīst, ka tie valsti ietekmējuši “ļoti lielā mērā”. Savukārt atsevišķa Gelapa institūta aptauja liecina, ka aptuveni trīs no desmit ASV pieaugušajiem pēc teroraktiem uz visiem laikiem mainījuši savu dzīvesveidu.
Pēc ceturtdaļgadsimta vēl nav identificēti visi upuri
Pagājušajā mēnesī Ņujorkas amatpersonas paziņoja, ka izdevies noskaidrot 1654. nogalinātā cilvēka personību, izmantojot jaunu tehnoloģiju – tiesu medicīnas izmeklēšanas ģenētisko ģenealoģiju (FIGG). Pašlaik no 2753 Pasaules tirdzniecības centrā dzīvību zaudējušajiem ir identificēti apmēram 60 procenti, vēsta BBC.
“Šai pieejai patiešām ir liels potenciāls,” pavēstīja Ņujorkas tiesu medicīnas eksperta biroja tiesu antropoloģijas nodaļas vadītāja Andžela Solere. “Ir cerība, ka vēl vairāk ģimeņu saņems atbildes, un nākotnē ar šo tehnoloģiju varēsim pārbaudīt vēl vairāk mirstīgo atlieku.” “Tas ir bijis viens no sarežģītākajiem jelkad pieredzētajiem cilvēku identificēšanas darbiem,” viņa atzina.
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Upuru identificēšanu sarežģījuši vairāki apstākļi. Lidmašīnu triecieni un aviācijas degvielas izraisītie ugunsgrēki bija smagi bojājuši cilvēku mirstīgās atliekas, tādēļ DNS paraugu iegūšanai ekspertu rīcībā daudzos gadījumos bija tikai nelieli to fragmenti, skaidroja Solere. Turklāt zināms, ka uzbrukumu brīdī mainījās daudzu ugunsdzēsēju dežūras, taču daļa no viņiem palika palīdzēt un paņēma jebkādu pieejamo rezerves ekipējumu. Tādēļ daži atrastie pirmās palīdzības dienestu darbinieki bija tērpušies formas tērpos ar citu cilvēku vārdi, un tas vēl vairāk apgrūtināja identificēšanu.
2001.gada 11.septembra rīts Ņujorkā
Koordinētā bezprecedenta teroristu uzbrukumā teroristu nolaupītas četras pasažieru lidmašīnas ietriecas Ņujorkas Pasaules tirdzniecības centra Dvīņu torņos, Pentagona ēkā Vašingtonā un ...
Piecu no 184 cilvēkiem, kuri gāja bojā, “American Airlines” lidmašīnai ietriecoties Pentagonā, mirstīgās atliekas līdzīgu apstākļu dēļ tā arī neizdevās identificēt. Savukārt, kā norāda ASV Nacionālo parku dienests, pēc “United Airlines” lidmašīnas nogāšanās Šenksvilā tika atrasts pietiekami daudz mirstīgo atlieku, lai ar DNS analīžu, zobārstniecības datu un pirkstu nospiedumu palīdzību identificētu visus 40 lidmašīnā esošos upurus.
Pasaules tirdzniecības centrā atrastās mirstīgās atliekas ir iepakotas un hermētiski noslēgtas, lai pēc iespējas labāk saglabātu DNS turpmākām analīzēm. Drīz pēc teroraktiem cilvēkus identificēja pēc pirkstu nospiedumiem vai zobārstniecības datiem, taču vēlāk, ja neviens no šiem avotiem nebija pieejams, eksperti pievērsās DNS analīzēm. Jaunās tehnoloģijas ļāvušas iegūt DNS un atkārtoti pārbaudīt tās pašas mirstīgās atliekas. “Tāpēc arī pēc visiem šiem gadiem mums joprojām izdodas identificēt jaunus upurus – mēs turpinām atkārtoti pārbaudīt mirstīgās atliekas un mēģinām vēlreiz ikreiz, kad kļūst pieejama jauna tehnoloģija,” sacīja Solere.
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DNS tehnoloģijas palīdzējušas identificēt 1495 upurus – daļa identificēti tikai ar DNS palīdzību, bet citiem izmantotas vairākas metodes, liecina tiesu medicīnas eksperta biroja informācija.
Solere skaidroja, ka jaunajā FIGG tehnoloģijā tiek izmantota pilna genoma sekvencēšana, kas ļauj nolasīt visu cilvēka ģenētisko kodu. Tādējādi izmeklētāji var atrast vairāk iespējamo sakritību arī ar tālākiem upura radiniekiem. Kad šādas sakritības konstatētas, Ņujorkas policija palīdz atrast cilvēkus, kuriem ar upuri ir tuvāka radniecība.
2001.gada 11.septembris ASV Baltā nama iekšienē
Klajā nākuši iepriekš neredzēti fotoattēli no tā dēvētā 9/11 - dienas, kad Ņujorkas pasaules centra torņos ietriecās divas lidmašīnas. Bildēs ...
Viņas birojs joprojām ik nedēļu saņem zvanus no tuviniekiem, kuri vēlas uzzināt par cilvēkiem, kuru mirstīgās atliekas tā arī nav atrastas. Daudzām ģimenēm nekad nav bijusi iespēja apglabāt savu tuvinieku, taču dažas izvēlas pēc mirstīgo atlieku atrašanas tās atstāt īpašā glabātavā Ņujorkas 11. septembra memoriāla teritorijā. Glabātavai var piekļūt tikai tiesu medicīnas eksperta biroja darbinieki, taču netālu atrodas arī ģimenēm paredzēta privāta telpa, kurā iespējams pieminēt un apraudāt tuviniekus. “Tā ir vieta, kur viņu tuvinieks pavadīja savus pēdējos dzīves mirkļus, un tieši tur viņi vēlas, lai viņš arī paliktu,” sacīja Solere.
Daudzi joprojām netic, ka 11. septembrī uzbruka islāmisti
Par spīti aculiecinieku liecībām un izmeklēšanas rezultātiem daudzi joprojām priekšroku dod dažādām sazvērestību teorijām. Lūk, dažas no tām.
Iekšējās informācijas tirdzniecība
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Šīs versijas apgalvo, ka tieši pirms 11. septembra strauji palielinājās “United Airlines” un “American Airlines” akciju pārdošanas opciju skaits. Tieši šo aviokompāniju lidmašīnas nolaupīja liktenīgajā dienā. Tas ļāvis uzskatīt, ka iekšējās informācijas saņēmēji, iespējams, jau iepriekš zināja par 11. septembra notikumiem un attiecīgi izdarīja likmes.
Dvīņu torņi sabruka kontrolētu sprādzienu rezultātā
Iespējams, šī ir pazīstamākā teorija, kas ieskauj traģēdijas mīklainos apstākļus. Zināms, ka Pasaules tirdzniecības centra torņi sabruka masīvā putekļu un dūmu mākonī, atņemot dzīvību vairāk nekā 1500 cilvēkiem, kas tobrīd atradās ēkās. Tomēr pastāv viedoklis, ka lidmašīnas nevarēja tik viegli sagraut torņu konstrukcijas, lai tie pilnībā sabruktu. Šādas teorijas piekritēji uzskata, ka ēkas iznīcināja ar kontrolētu spridzekļu palīdzību, kuri celtnēs bija ievietoti iepriekš. Lidmašīnu ietriekšanās “dvīņu torņos” tos aktivizēja, izraisot lielu eksploziju. Šo teoriju piekritēji, analizējot situāciju, pauž, ka lidmašīnas degviela nevar radīt pietiekami augstu temperatūru, lai izraisītu tērauda konstrukcijas sagrūšanu. Šīs spekulācijas papildina arī aculiecinieku versijas par to, ka ēkas sagruva pārāk ātri un vienmērīgi, kas arī liecinātu par sprādziena iespējamību.
Militārā spēka apzināta apturēšana
Šīs versijas piekritēji apgalvo, ka NORAD jeb Ziemeļamerikas Gaisa telpas aizsardzības pavēlniecība katastrofas dienā apzināti nepildīja savus pienākumus. Proti, lidmašīnas nolaupīšanas gadījumā nekavējoties sūta iznīcinātājus, kas var pārtvert gaisa kuģus un novērst briesmas. Lēš, ka 11. septembrī ģenerāļi iegūto informāciju par uzbrukumiem apzināti palaida garām, neizpildot pienākumus. Amerikai ir ietekmīgākie gaisa spēki pasaulē, bet tieši tajā dienā tie nespēja pārtvert nevienu nolaupīto lidmašīnu, kas, pēc sazvērestības teorētiķu domām, liecina par valdības atšķirīgajiem nolūkiem. Viņi piekritēji uzskata, ka valdība vēlējās izmantot uzbrukumus, lai varētu iekarot Irāku un Afganistānu savu naftas iegūšanas mērķu dēļ.
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Neesot bijis nekādu pasažieru telefona zvanu no nolaupītajām lidmašīnām
Saskaņā ar oficiālo versiju, lidmašīnu nolaupīšanu apstiprina vairāki telefona zvani, kurus paspēja veikt pasažieri. Tomēr daudzi skeptiķi uzskata, ka no tāda augstuma, kurā lidoja lidmašīnas, 2001. gadā vēl nebija iespējams piezvanīt. Tāpat kāds cits alternatīvās teorijas piekritējs uzskata, ka šie zvani ir pierādījums, ka teroraktus sarīkoja ASV. Proti, neviens no zvanītājiem liktenīgajā dienā nepieminēja, kas īsti nolaupīja lidmašīnas, kā to apgalvo oficiālajos avotos. Turklāt apstiprināto notikuma versiju skeptiķus mulsina kāds zvans, kurā dēls runā ar savu māti, bet sarunu iesāk, nosaucot savu vārdu un uzvārdu. Neskatoties uz sazvērestības teoriju piekritēju pārliecinošajiem uzskatiem, oficiāli avoti vēsta, ka liktenīgajā dienā kopā reģistrēti 30 pasažieru zvani.
Pentagonā trāpīja raķete, nevis lidmašīna
Zināms, ka traģiskajā dienā nolaupīja vēl divas lidmašīnas. Viena no tām, “Reiss 77”, ietriecās Pentagonā ēkā, Virdžīnijā, izraisot eksploziju un ugunsgrēku. Tomēr daudzi uzskata, ka uzbrukumu Pentagonam pat nevar pamatot, jo lidmašīna trāpīja ēkas daļā, kurā notika renovācijas darbi. Tāpat lēš, ka izraisītie bojājumi esot bijuši neatbilstoši mazi, salīdzinot ar lidmašīnas iespaidīgo izmēru. Sazvērestību teoriju atbalstītāji apgalvo, ka Pentagonā ietriecās nevis pasažieru lidmašīna, bet gan raķete vai bezpilota lidaparāts. Pēc viņu domām, arī sākotnējie videomateriāli un fotogrāfijas, kas uzņemtas notikuma vietā, neparāda lidmašīnas atlūzas, tomēr oficiālās versijas liecina par ko citu.
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Līdz noslēgumam vēl tālu, jo galvenā plānotāja tiesa vēl nemaz nav sākusies
Pirms dažām nedēļām tika paziņots, ka tiesas prāva pret aizdomās par 2001. gada 11. septembra teroraktu organizēšanu turēto Halidu Šeihu Mohammedu ASV militārajā tiesā ASV Gvantanamo karabāzē Kubas teritorijā, kur Mohammeds atrodas ieslodzījumā, sāksies 2028. gada 5. jūnijā.
Mohammeds tiek uzskatīts par vienu no teroristiskās organizācijas "Al Qaeda" kādreizējā līdera Osamas bin Ladena galvenajiem līdzgaitniekiem līdz 2003. gadā viņu aizturēja Pakistānā. Trīs gadus viņu turēja slepenos Centrālās izlūkošanas pārvaldes cietumos un 2006. gadā pārveda uz Gvantanamo cietumu. Tiesas prāva ir vairākkārt atlikta, un pagājušajā gadā tika atsaukta vienošanās par vainas atzīšanu, kas paredzētu nāvessoda atcelšanu.
Inženieris, kurš ir apgalvojis, ka vadījis 11. septembra uzbrukumus “no A līdz Z”, bija iesaistīts virknē lielu sazvērestību pret ASV, kur viņš mācījās universitātē. Mohammeds apgalvojis, ka ir palīdzējis 1993. gada 26. februārī Pasaules tirdzniecības centra spridzināšanā, kurā gāja bojā seši cilvēki, bet 2002. gadā personīgi nogriezis galvu ASV žurnālistam Danielam Pērlam.
ASV izmanto izolēto jūras spēku bāzi Gvantanamo, lai turētu kaujiniekus, kas tika sagūstīti "karā pret terorismu" pēc 2001. gada 11. septembra uzbrukumiem, cenšoties neļaut apsūdzētajiem pieprasīt tiesības saskaņā ar ASV likumiem. Iestādē tās maksimālās noslodzes laikā tika turēti aptuveni 800 ieslodzīto, bet kopš tā laika viņi pakāpeniski ir nosūtīti uz citām valstīm, bet Gvantanamo ir palikusi neliela daļa.
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Tramps godina varoņus, bet sanāk kā parasti
Īsi pirms treaģēdijas gadskārtas ASV prezidents Donalds Tramps ar Prezidenta Brīvības medaļu godināja vienu no varoņiem, kurš liktenīgajā dienā ziedoja savu dzīvību, lai Ņujorkas Pasaules tirdzniecības centra debesskrāpī izglābtu daudzu cilvēku dzīvības. Viņš piešķīra valsts augstāko civilo apbalvojumu brīvprātīgā ugunsdzēsēja Velsa Krautera mammai Elisonai un māsai Peidžai organizācijas “Tunnel to Towers Foundation” pasākumā “Steel Across America”, kas 8. septembrī notika Vašingtonā.
2001. gada 11. septembrī 24 gadus vecais vērtspapīru tirgotājs un brīvprātīgais ugunsdzēsējs Velss Krauters strādāja Pasaules tirdzniecības centra Dienvidu tornī, kad ēkā ietriecās islāmistu teroristu nolaupītā pasažieru lidmašīna. Viņš nekavējoties devās glābt cilvēkus un, uzkāpis līdz pat 78. stāvam, viņš kopumā izglāba 18 cilvēku dzīvības. Varonīgais Krauters gāja bojā, kad tornis sabruka, bet viņa sarkanais lakats, ar kuru viņš aizsedza degunu un muti no putekļiem, kļuva par drosmes simbolu pēc traģiskajiem uzbrukumiem. Drosmīgā vīrieša ķermeni atrada 2002. gada martā kopā ar vairāku citu ugunsdzēsēju un glābēju mirstīgajām atliekām.
Trump on 9/11 hero, Welles Crowther:— Headquarters (@HQNewsNow) September 8, 2026
"He's become more famous than me. I don't like it." pic.twitter.com/94L2Ed66Sk
Diemžēl arī šoreiz ar pārspīlētu godkāri pazīstamais Tramps nespēja noturēties. “Viņi bija pārliecināti, ka mirs. Tad pēkšņi parādījās glābējs. Viņu dēvē par cilvēku sarkanajā lakatā. Vai esat dzirdējuši šo apzīmējumu? Cilvēks sarkanajā lakatā ir kļuvis slavenāks par mani. Man tas nepatīk. Esmu ļoti neapmierināts. Bet viņš ir kļuvis daudz slavenāks par mani,” sacīja Tramps.
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Komentējot Trampa netaktisko piezīmi, godinot dzīvību atdevušo varoni, daudzi soctīklos atceras, ka traģiskajā dienā Tramps palepojās, ka pēc "Dvīņu torņu" sabrukšanas viņa "Trump Tower" ir visaugstākais debesskrāpis Manhetenā.
Reminder: Donald Trump’s immediate reaction to the 9/11 attacks was to brag that his building was now the tallest in downtown Manhattan after the Twin Towers collapsed. pic.twitter.com/iAkUeGafG9— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 7, 2026