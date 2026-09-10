Polijas premjerministrs Donalds Tusks
Pasaulē
Vakar 23:29
Polijas premjers Tusks paredz Krievijas uzbrukumus Polijas robežpunktiem ar Ukrainu
Polijas premjerministrs Donalds Tusks ceturtdien paziņoja, ka, ņemot vērā Krievijas uzbrukumus starptautiskajiem robežpunktiem ar Ukrainu, Polija sagaida, ka arī tās robežpunkti var kļūt par Krievijas mērķiem.
Pēc Tuska teiktā, Krievija "jau ir veikusi provokatīvus uzbrukumus robežpunktiem - piemēram, Moldovā". "Mēs sagaidām līdzīgas darbības, kas vērstas pret robežpunktiem ar Ukrainu citās valstīs, tostarp Polijā," pavēstīja Tusks.
Tusks arī paziņoja, ka ir saņēmis "diezgan precīzu ziņojumu tieši no CIP par iespējamiem notikumiem tuvākajos mēnešos". Pēc viņa teiktā, šis ziņojums sakrīt ar to, par ko viņš runājis un par ko brīdinājis jau vairākus mēnešus.
"Mums jāparedz dažādi scenāriji; gan Polijai, gan visai Eiropai jābūt gatavām dažādām situācijas attīstības iespējām ne tikai Krievijas un Ukrainas frontē, bet arī gar ES austrumu flangu," piebilda Polijas premjerministrs.