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2026. gada 10. septembrī, 22:51
"Migrantu ordas tūlīt būs klāt!": par Āfrikas migrantu invāziju Seuta bija brīdināta dienu iepriekš, atklāj dokumenti
Spānijas izlūkošanas dienests brīdināja Seutas varasiestādes par iespējamu iebrukumu pa sauszemi un jūru vienu dienu pirms bezprecedenta migrantu masveida ierašanās jūlija beigās.
Dokumenti, kurus atklātībā nodeva premjerministra Pedro Sančesa valdība Madridē, liecina, ka izlūkošanas dienests CNI informēja Ceutas valdības pārstāvjus un policiju par aicinājumiem sociālajos tīklos šķērsot robežu.
Šīm grupām kopā bija aptuveni 180 000 sekotāju. Vēl vienā CNI paziņojumā tika minēti plānotie mēģinājumi sasniegt Seutu, peldot vai pārkāpjot robežžogu. Saskaņā ar tagad publiskotajiem dokumentiem CNI informēja arī Marokas iestādes.
Valdība norāda, ka 30. un 31. jūlijā Seutā no Marokas ieradās aptuveni 80 000 migrantu. Lielākā daļa no viņiem vēlāk atgriezās Marokā. Tomēr tūkstošiem joprojām atrodas šajā Seutā.