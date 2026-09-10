ASV iecerējuši pārdēvēt vēl vienu lielo robežezeru ar Kanādu
Sekojot ASV prezidenta Donalda Trampa iesāktajai nozīmīgo ģeogrāfisko objektu pārdēvēšanas kampaņai, tai skaitā lai ieriebtu kaimiņiem, viņa Republikāņu partijas politiķis ierosinājis pārdēvēt vēl vienu lielo robežezeru ar Kanādu.
Pensilvānijas Pārstāvju palātas loceklis Deivids Melounijs gatavo rezolūciju Trampam, Kongresam un iekšlietu ministram Dagam Bērgemam veikt nepieciešamos pasākumus, lai Ēri ezeru pārdēvētu par “Pensilvānijas ezeru”. Viņš apgalvo, ka štata ekonomika un identitāte arvien vairāk ir saistīta ar tā vienīgo Lielo ezeru.
Salīdzinājumā ar pārējiem Lielajiem ezeriem Ēri ezers ir vistālāk dienvidos, seklākais un pēc tilpuma mazākais. Ziemeļos no ezera atrodas Kanādas province - Ontārio, bet dienvidos - ASV štati Mičigana, Ņujorka, Ohaio, Pensilvānija. Ironija ir tā, ka Pensilvānijas štatā ietilpst vismazākā ezera piekrastes līnija, bet ezera krastā esošā vienīgā Pensilvānijas pilsēta saucas tieši tāpat Ēri.
Melounijs norādīja, ka Pensilvānijas iedzīvotāji dodas uz ezeru, lai nodarbotos ar laivošanu, makšķerēšanu un pavadītu laiku kopā ar ģimeni, tādējādi tērējot naudu štata piekrastē. Viņš arī atsaucās uz Pensilvānijas “Sea Grant” pētījumiem un sacīja, ka 2025. gadā Pensilvānija ezerā ielaidusi gandrīz 500 000 foreļu, kas ir aptuveni 40% no visām šajā ezerā ielaistajām zivīm, vēsta “Newsweek”.
Šis priekšlikums izskanējis divas nedēļas pēc tam, kad Tramps paziņoja, ka Ontārio ezeru tiek pārdēvēts par “Amerikas ezeru” saistībā ar ASV tirdzniecības konfliktu ar Kanādu. Paralēli tam viņš pieļāva iespēju pārdēvēt arī Atlantijas vai Kluso okeānu, vai arī abus. Viņš jau pārdēvējis Meksikas līci par “Amerikas līci”, kā arī ierosinājis Ņūmeksikas štatu pārdēvēt par “Ņūamerikas štatu”.
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Ēri ezera nosaukums cēlies no pamatiedzīvotājiem, kuri dzīvoja tā dienvidu krastā laikā, kad 17. gadsimta sākumā šajā reģionā ieradās eiropieši, norādījisa Mičiganas Vides, Lielo ezeru un enerģētikas departaments. Vārds “Ēri” ir saīsināts no irokēzu valodas vārda “Erielhonan”, kas nozīmē “gara aste” un attiecas uz austrumu pumu.