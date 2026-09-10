Brīnums Nepālas traģēdijā: izglābta sirmgalve, kuras ģimene jau bija uzsākusi sēru rituālu. VIDEO
Laikā, kad Nepālas katastrofālajos plūdos, kur bezvēsts pazuduši arī 33 Latvijas valstspiederīgie, vairāku tūkstošu pazudušo cilvēku tuviniekiem sirdīs vēl ir cerību stariņš par brīnumu, tas noticis kādai ģimenei, kas jau gatavojās apbērēt savu pazudušo radinieci.
Nepālas Betravati ciemā pazudušās Čandikas Kumari Šreštas ģimene jau bija sākusi sēru rituālu, kad pēc desmit dienām glābēji viņu atrada dzīvu sabrukušajā mājā, kur sirmgalve spēja izdzīvot šaurā gaisa kabatā starp ūdeni un dubļu masu.
Vietne “asiaone.com” vēsta, ka plūdi bija aizrāvuši četru stāvu māju, līdz tā iestrēga smiltīs. Garām ejošais policists izdzirdēja sievietes palīgā saucienus. 45 minūšu operācijā pagājušās nedēļas nogalē sievieti izdevās izvilkt. Tikmēr ģimene jau bija sākusi 11 dienu sēru periodu.
Šrešta bija viena no simtiem bezvēsts pazudušo Betravati apkaimē, kas ir viens no plūdu vissmagāk skartajiem reģioniem Nepālā. Apkārtni klāj biezi, balti nogulumi, kas sacietējuši gandrīz kā betons. Glābšanas komandas turpina atrast milzum daudz bojāgājušo.
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Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
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