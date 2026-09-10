Tramps ar netaktisku piezīmi godina varoni, kurš 11. septembra terora aktu laikā upurēja sevi un Ņujorkas debesskrāpī izglāba daudzu cilvēku dzīvības
Tuvojoties pasauli šokējošo 11. septembra teroraktu 25 gadskārtai, ASV prezidents Donalds Tramps ar Prezidenta Brīvības medaļu godināja vienu no varoņiem, kurš liktenīgajā dienā ziedoja savu dzīvību, lai Ņujorkas Pasaules tirdzniecības centra debesskrāpī izglābtu daudzu cilvēku dzīvības. Tomēr arī šeit neiztika bez daudz sašutumu izraisījušas replikas.
Trump on 9/11 hero, Welles Crowther:— Headquarters (@HQNewsNow) September 8, 2026
"He's become more famous than me. I don't like it." pic.twitter.com/94L2Ed66Sk
2001. gada 11. septembrī 24 gadus vecais vērtspapīru tirgotājs un brīvprātīgais ugunsdzēsējs Velss Krauters strādāja Pasaules tirdzniecības centra Dienvidu tornī, kad ēkā ietriecās islāmistu teroristu nolaupītā pasažieru lidmašīna. Viņš nekavējoties devās glābt cilvēkus un, uzkāpis līdz pat 78. stāvam, viņš kopumā izglāba 18 cilvēku dzīvības. Varonīgais Krauters gāja bojā, kad tornis sabruka, bet viņa sarkanais lakats, ar kuru viņš aizsedza degunu un muti no putekļiem, kļuva par drosmes simbolu pēc traģiskajiem uzbrukumiem. Drosmīgā vīrieša ķermeni atrada 2002. gada martā kopā ar vairāku citu ugunsdzēsēju un glābēju mirstīgajām atliekām.
“Viņi bija pārliecināti, ka mirs. Tad pēkšņi parādījās glābējs. Viņu dēvē par cilvēku sarkanajā lakatā. Vai esat dzirdējuši šo apzīmējumu? Cilvēks sarkanajā lakatā ir kļuvis slavenāks par mani. Man tas nepatīk. Esmu ļoti neapmierināts. Bet viņš ir kļuvis daudz slavenāks par mani,” sacīja Tramps.
Tramps piešķīra valsts augstāko civilo apbalvojumu Krautera mammai Elisonai un māsai Peidžai organizācijas “Tunnel to Towers Foundation” pasākumā “Steel Across America”, kas 8. septembrī notika Vašingtonā.
19 islāmistu teroristu uzbrukumā ar četrām nolaupītajām pasažieru lidmašīnām 2001. gada 11. septembrī, no kurām divas ietriecās Pasaules tirdzniecības centra debesskrāpjos Ņujorkā, viena ietriecās Pentagonā, bet ceturtā nogāzās Pensilvānijas štatā, kad pasažieri mēģināja atbruņot teroristus, tika nogalināti 2977 cilvēki, neskaitot pašus teroristus. Tas bija asiņainākais terora akts ASV teritorijā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Atceroties Trampa netaktisko piezīmi, godinot dzīvību atdevušo varoni, daudzi soctīklos atceras, ka traģiskajā dienā Tramps palepojās, ka pēc "Dvīņu torņu" sabrukšanas viņa "Trump Tower" ir visaugstākais debesskrāpis Manhetenā.
Reminder: Donald Trump’s immediate reaction to the 9/11 attacks was to brag that his building was now the tallest in downtown Manhattan after the Twin Towers collapsed. pic.twitter.com/iAkUeGafG9— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 7, 2026