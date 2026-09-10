Kuģa ugunsgrēkā gājuši bojā 25 cilvēki.
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Baisa traģēdija Ķīnas ostā: kuģa ugunsgrēkā gājuši bojā 25 cilvēki
Ķīnā Cjindao ostā kravas kuģa ugunsgrēkā dzīvību zaudējuši 25 cilvēki, ceturtdien vēsta ziņu aģentūra "Siņhua".
Kuģis "Ocean Melody", kas peldējis ar Libērijas karogu, tika remontēts Cjindao uzņēmumā "Beihai Shipbuilding". Kopumā uz kuģa atradās 42 cilvēki, 12 tika veiksmīgi evakuēti. Pieci cilvēki tika ievainoti. Cietušie tika nogādāti slimnīcā, un viņu stāvoklis ir stabils.
Ugunsgrēks sākās ceturtdien ap plkst. 11 un tika nodzēsts līdz plkst. 14.30. Uzņēmums "Beihai Shipbuilding" ietilpst Ķīnas Valsts kuģubūves korporācijā, kas ir pasaules lielākais kuģubūvētājs.
Saskaņā ar informāciju "Beihai Shipbuilding" tīmekļa vietnē tā galvenās darbības jomas ietver kuģu būvi un remontu.