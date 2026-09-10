Baisa traģēdija Ķīnas ostā: kuģa ugunsgrēkā gājuši bojā 25 cilvēki
Foto: Qingdaowolin via AP
Kuģa ugunsgrēkā gājuši bojā 25 cilvēki.
Pasaulē

Baisa traģēdija Ķīnas ostā: kuģa ugunsgrēkā gājuši bojā 25 cilvēki

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Ķīnā Cjindao ostā kravas kuģa ugunsgrēkā dzīvību zaudējuši 25 cilvēki, ceturtdien vēsta ziņu aģentūra "Siņhua".

Baisa traģēdija Ķīnas ostā: kuģa ugunsgrēkā gājuši...

Kuģis "Ocean Melody", kas peldējis ar Libērijas karogu, tika remontēts Cjindao uzņēmumā "Beihai Shipbuilding". Kopumā uz kuģa atradās 42 cilvēki, 12 tika veiksmīgi evakuēti. Pieci cilvēki tika ievainoti. Cietušie tika nogādāti slimnīcā, un viņu stāvoklis ir stabils.

Ugunsgrēks sākās ceturtdien ap plkst. 11 un tika nodzēsts līdz plkst. 14.30. Uzņēmums "Beihai Shipbuilding" ietilpst Ķīnas Valsts kuģubūves korporācijā, kas ir pasaules lielākais kuģubūvētājs.

Saskaņā ar informāciju "Beihai Shipbuilding" tīmekļa vietnē tā galvenās darbības jomas ietver kuģu būvi un remontu.

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