Krievijas spiegs esot plānojis veikt sabotāžu dronu rūpnīcā Lielbritānijā
Tiesa spriedusi, ka Lielbritānijas pilsonis Krievijas izlūkdienestu uzdevumā plānojis sabotāžas uzbrukumu dronu rūpnīcai Apvienotajā Karalistē. 31 gadu vecais Džošua Kimmidžs esot nodevis Maskavas izlūkdienestiem informāciju par četrām ražotnēm Svindonā.
Džošua Kammidžs trešdien tika apsūdzēts par palīdzības sniegšanu Maskavas militārajām interesēm. Viņš izpētījis četras dronu ražotnes Svindonā, kā arī kādu Wi-Fi signāla traucēšanas ierīci, vēsta "The Telegraph".
Viņu tur aizdomās par saziņu un norādījumu saņemšanu no personas, kura, domājams, saistīta ar GRU Brīvprātīgo korpusu – grupējumu, ko kontrolē Krievijas izlūkdienesti.
Apsūdzībā teikts, ka Kammidžs laikā no marta līdz septembrim nosūtījis kontaktpersonai "Google Maps" ekrānuzņēmumus, kuros bija redzamas dronu ražotņu adreses. Viņš esot nodevis arī informāciju par darbībām vienā konkrētā rūpnīcā.
Ceturtdien 31 gadu vecajam vīrietim Vestminsteras miertiesā tika piemērots apcietinājums. Prokurors Vorens Stenjē tiesai pastāstīja, ka Kammidžs sarakstījies ar citu britu Aidenu Minisu, kurš karā pret Ukrainu cīnās krievu iebrucēju pusē.
Viņš norādīja, ka laikā no 28. augusta līdz 3. septembrim abi "Telegram" apmainījušies ar 58 ziņām, apspriežot, kā Kammidžs varētu vērsties pret dronu rūpnīcām Svindonā.
Kammidžs, kurš dzīvo Svindonā, piektdien tika aizturēts Londonas Pretterorisma policijas vienības operācijā, ko atbalstīja Viltšīras policijas darbinieki.
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Viņš tika nogādāts Londonas policijas iecirknī, bet citā adresē Svindonā tika veiktas kratīšanas. Kammidžam izvirzītas apsūdzības par palīdzību ārvalstu izlūkdienestam un nodomu sagatavot vai iesaistīties sabotāžas aktā.
Tiesas sēdē ceturtdien viņš savu vainu neatzina. Lieta tiks skatīta Oldbeilijas tiesā 25. septembrī.
Lielbritānijas valdība jūlijā aizliedza GRU Brīvprātīgo korpusu saskaņā ar Nacionālās drošības likumu, padarot atbalsta paušanu šai organizācijai par krimināli sodāmu pārkāpumu.
Visa GRU struktūra ir pakļauta Apvienotās Karalistes sankcijām, un ar šo dienestu saistītie hakeri tiek vainoti kiberuzbrukumos Lielbritānijā.
Tiek uzskatīts, ka kāda GRU vienība bija saistīta arī ar bijušā Krievijas izlūkdienesta darbinieka Sergeja Skripaļa slepkavības mēģinājumu Solsberijā 2018. gada martā, kad tika izmantota nervu inde "Novičok".