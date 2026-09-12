Silīcija ielejas atbalstītais uzņēmums "Covenant" prezentē lētu, masveidā ražojamu spārnoto raķeti
Aizsardzības tehnoloģiju jaunuzņēmums "Covenant" 9. septembrī prezentēja lielas kravnesības tālas darbības rādiusa spārnoto raķeti, kas, pēc uzņēmuma teiktā, var tikt ātri ražota lielos apjomos par salīdzinoši zemām izmaksām. Tas ir kārtējais izaicinājums lielākajiem ASV ieroču ražotājiem no dažiem ietekmīgākajiem Silīcija ielejas investoriem.
"Covenant" paziņojums pēc divus gadus ilgas izstrādes sakrīt ar ASV un tās sabiedroto centieniem atjaunot raķešu krājumus ar lētākām un lielākā daudzumā pieejamām tālas darbības precīzu triecienu raķetēm pēc tam, kad karš Irānā bija izsmēlis kritiski svarīgo ieroču rezerves, vēsta "Reuters".
Uzņēmuma raķete ar nosaukumu "Anthem" ir no zemes palaižama spārnotā raķete ar vairāk nekā 200 kilogramu smagu kaujas galviņu. Konflikta laikā to paredzēts izmantot lielā daudzumā kopā ar citām tālas darbības raķetēm, piemēram, RTX meitasuzņēmuma "Raytheon" ražotajām "Tomahawk" spārnotajām raķetēm ar aptuveni 1609 kilometru darbības rādiusu un "Lockheed Martin" ražotajām "Joint Air-to-Surface Standoff Missile – Extended Range" (JASSM-ER) raķetēm ar aptuveni 965 kilometru darbības rādiusu.
"Līdzīgi ieroči, ko ražo lielākie aizsardzības uzņēmumi, tiek izgatavoti nelielos daudzumos par ļoti augstām cenām. Tāpēc mēs nolēmām to mainīt," "Reuters" intervijā sacīja "Covenant" līdzdibinātājs un izpilddirektors Maikls Kaufmans.
Uzņēmums dibināts 2024. gadā un no investoriem, tostarp "Andreessen Horowitz", "Founders Fun", Lux, 8VC, "Aleph" un "Lightspeed", piesaistījis nedaudz vairāk nekā 250 miljonus ASV dolāru. Pašlaik uzņēmumā strādā vairāk nekā 200 cilvēku ASV, Vācijā un Izraēlā.
"Anthem" palaišanai izmanto cieto kurināmo raķešdzinēju, bet lidojuma posmā – smagās degvielas reaktīvo dzinēju. "Covenant" apgalvo, ka pēdējā gada laikā izmēģinājumos raķete veikusi vairāk nekā 200 lidojumus.
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Uzņēmuma vadītāji norādīja, ka raķete izstrādāta, īpaši domājot par Klusā okeāna reģionu.
"Mēs tikām radīti cīņai pret Ķīnu," sacīja "Covenant" prezidente Ebija Denburga.
Militārie plānotāji paredz izmantot no zemes palaižamus ieročus, kas varētu uzbrukt mērķiem no sabiedroto salām Ķīnas tuvumā, piemēram, Filipīnām. Aptuveni 3200 kilometru garš posms, kas ļautu sasniegt Ķīnas mērķus, neizmantojot pilotējamas lidmašīnas vai jūras spēku trieciengrupas.
"Covenant" mērķis ir panākt, lai pilnas ražošanas apjomos vienas raķetes cena būtu daži simti tūkstošu ASV dolāru.
Uzņēmums jau saņēmis pasūtījumus aptuveni 150 miljonu dolāru vērtībā un sagaida ieņēmumu sākšanos 2027. gadā, palielinoties piegāžu apjomiem.
Uzņēmuma vadītāji norādīja, ka starptautisks klients līdz šā gada beigām sāks saņemt Vācijā ražotās "Anthem" raķetes, bet ASV armijas piegādes paredzētas 2027. gadā.
Jaunie aizsardzības uzņēmumi bieži saskaras ar grūtībām nostiprināties tirgū, jo tiem jākonkurē ar lielajiem ražotājiem un jāspēj nodrošināt sarežģītu tehnoloģiju piegādes, īpaši lielos apjomos.
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"Covenant" norāda, ka apzināti izvairījies no atkarības no viena piegādātāja. Uzņēmums sadarbojas ar trim cietā kurināmā raķešdzinēju piegādātājiem un gatavojas piesaistīt arī ceturto, kā arī noslēdzis ilgtermiņa līgumus par vairāk nekā 4000 reaktīvo dzinēju piegādi nākamo divu gadu laikā.
Uzņēmuma rūpnīca Dalasā ar 9754 kvadrātmetru platību tika atklāta trešdien. Plānots, ka tā pilnā ražošanas jauda sasniegs 5000 raķešu gadā.
"Covenant" līdzīga izmēra rūpnīca darbojas arī Saksijā, Vācijā, un arī tās jauda būs 5000 vienību gadā. Mazāka ražotne Izraēlas ziemeļos gadā varēs saražot 2000 vienību.