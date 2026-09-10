Anglijā ceļotājiem var nākties maksāt vairāk; pilsētu mēriem dos jaunas pilnvaras
Anglijas reģionu mēriem tiks piešķirtas tiesības ieviest tūristu nodokli gan vietējiem, gan ārvalstu apmeklētājiem. Saskaņā ar jaunajiem valdības plāniem šim nodoklim nebūs noteikts maksimālais apmērs.
"Sky News" politikas redaktora vietnieks Sems Koitss norāda, ka pagaidām trūkst detalizētas informācijas par jauno nodokli, taču viesmīlības nozare par plāniem tika informēta jau vakar.
Runājot podkāstā "Politics at Sam and Anne’s", viņš skaidroja: "Mēriem tiks piešķirtas jaunas pilnvaras ieviest tūristu nodevu – procentuālu piemaksu pie viesnīcas numura cenas, kuras apmēru noteiks vietējie līderi un arī paturēs iegūtos līdzekļus."
"Viesmīlības nozare ir nikna un brīdina par darbavietu zaudēšanu. Tas ir nepatīkams veids, kā noslēgt vasaru," sacīja Koitss.
Plašāka informācija par viesmīlības nozares nodevu gaidāma pēc tam, kad Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valsts sekretāre mājokļu, kopienu un pašvaldību jautājumos Angela Rejnere šodien tiksies ar mēriem.
Šai nodevai nebūs noteikts maksimālais limits – tās apmēru noteiks mēri, kuri arī varēs izmantot iegūtos līdzekļus. Valdība uzskata, ka vietējie līderi spēs atrast savai teritorijai piemērotāko līdzsvaru.
Tomēr nozare norāda, ka 5% nodeva ģimenes ikgadējam atvaļinājumam varētu nozīmēt vairāk nekā 100 mārciņu papildu izmaksas – vairāk nekā divas reizes lielāku summu par ietaupījumu, ko cilvēki ieguva no PVN samazinājuma enerģijai.
Tūristu nodoklis tiks piemērots procentuālā veidā, nevis kā fiksēta maksa, lai pasargātu lētākus ceļojumus.
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Līdzīgi maksājumi jau pastāv daudzviet Eiropā, un iegūtie līdzekļi tiek izmantoti vietējo pakalpojumu finansēšanai. Vietējie līderi varēs lemt, kā ieguldīt no nodevas iegūto naudu.
Tomēr Koitss norāda, ka šis ir "interesants lēmums" laikā, kad tiek palielinātas vietējo atpūtas braucienu izmaksas. Viņš atgādina, ka iepriekšējā finanšu ministre Reičela Rīvsa šā gada sākumā centās padarīt atpūtu Lielbritānijā lētāku, samazinot PVN.
Tiek uzskatīts, ka premjerministra birojs uzskata – tūristu nodoklis nebūs neierobežots praksē, jo reģionu mēri vēlēsies noteikt tādu apmēru, kas atbilst viņu teritorijas vajadzībām.
Valdības pārstāvis sacīja: "Mēs vienmēr esam skaidri norādījuši, ka, lai gan centrālā valdība noteiks šīs pilnvaras ietvaru, vietējiem līderiem un vietējiem vēlētājiem būs jāizlemj, kas ir piemērotākais viņu teritorijai."