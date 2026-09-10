Maskava neapmierināta par Ungārijas un Latvijas enerģētikas sadarbības apspriešanu
Krievijas diplomātiem nav paticis, ka Ungārija un Latvija apspriež savstarpēju sadarbību enerģētikas jomā.
Krievijas vēstniecība Ungārijā paziņojusi – ja Budapešta Latviju uzskata par stratēģisku enerģētikas partneri, tad lai saņemot no tās naftu un gāzi "ar demokrātijas aromātu".
Krievijas diplomātiem Ungārijā īpaši neesot paticis Ungārijas ārlietu ministres Anitas Orbānas tikšanās ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži, kuras laikā tika apspriesti dažādi jautājumi, tostarp enerģētiskā sadarbība starp abām valstīm.
Krievijas vēstniecības Ungārijā paziņojumā teikts, ka Maskava "ir gatava konsultācijām ar Budapeštu par visiem pārbaudītās un laika gaitā uzticamību pierādījušās divpusējās enerģētikas sadarbības aspektiem".
Krievijas diplomāti pauduši neapmierinātību, ka "Ungārijas valdība enerģētikas jomā par stratēģisku partneri uzskata Rīgu". Šādā gadījumā Budapeštai novēlēts saņemt naftu un gāzi "ar demokrātijas aromātu" no Latvijas.
Tas ir kārtējais Krievijas un Ungārijas diplomātisko attiecību pasliktināšanās posms. Iepriekš Anita Orbāna paziņoja par 10 Krievijas diplomātu izraidīšanu no Budapeštas. Iemesls – Krievijas pilsoņu darbības, kas "nav pieņemamas diplomātiem".
Bijušā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna laikā valsts ilgstoši uzturēja ciešas attiecības ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Orbāns par savu prokrievisko nostāju saņēma no Kremļa lētāku naftu.
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Taču maijā par jauno Ungārijas premjerministru kļuva Pēters Maģars, pēc kā Budapešta būtiski mainīja savu politiku attiecībās ar Krieviju.