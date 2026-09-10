ASV izdara spiedienu uz NATO sabiedrotajiem, lai izjauktu Starptautiskās Krimināltiesas darbu
Jūlijā notikušajā NATO vēstnieku sanāksmē Briselē ASV esot aicinājusi sabiedrotos pārtraukt atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai, medijam "Politico" ziņo informēti avoti. Vairāki NATO diplomāti Vašingtonas prasību raksturojuši kā šokējošu un sarūgtinošu.
Jūlija vidū Briselē notika slēgta visu 32 NATO dalībvalstu vēstnieku sanāksme. Tās laikā ASV vēstnieks NATO Metjū Vitakers aicinājis alianses valstis palīdzēt izjaukt Starptautiskās Krimināltiesas darbu un mudinājis tās izstāties no Romas statūtiem.
Savu uzrunu Vitakers esot noslēdzis ar nepārprotamu vēstījumu sabiedrotajiem.“Mēs uzmanīgi vērosim, kurš nostāsies Amerikas pusē,” viņš sacījis, liecina triju NATO diplomātu stāstītais.
Vienlaikus ar Vitakera uzrunu ASV pārstāvniecība NATO delegācijām izplatījusi dokumentu, kurā sabiedrotajiem izvirzītas vairākas prasības. Dokumentā Vašingtona “stingri pieprasījusi” sabiedrotajiem nekavējoties sākt izstāšanos no tiesas. Valstis arī mudinātas izvērtēt, kādu apdraudējumu Starptautiskā Krimināltiesa it kā varētu radīt tām pašām. Tāpat ASV aicināja publiski nosodīt to, ko tā dēvē par "tiesas pilnvaru pārsniegšanu" un nekavējoties pārtraukt jebkādu materiālo atbalstu Krimināltiesai.
“Reizi par visām reizēm izbeigsim šo Starptautiskās Krimināltiesas izlikšanos,” bija rakstīts ASV dokumentā.
Prasības bija "šokējošas" un "sarūgtinošas"
“Tas bija visai šokējoši,” sacīja viens no NATO diplomātiem. Otrs diplomāts notikušo raksturoja kā “sarūgtinošu”. Tikmēr aktīvu atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai sniedza Francija un Nīderlande, kas skaidri pauda iebildumus pret ASV prasību. Francijas delegācija, atsakoties plašāk komentēt sarunas medijam norādīja, ka valsts pauž “nelokāmo atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai”.
Savukārt Nīderlandes delegācija atsaucās uz ārlietu ministra Toma Berendsena iepriekš pausto, ka valsts “pilnībā” atbalsta tiesu. Tikmēr ASV delegācija NATO uz lūgumu komentēt notikušo neatbildēja.
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Starptautiskā Krimināltiesa paziņojusi, ka, neraugoties uz ASV spiedienu, turpinās pildīt savus pienākumus. “Tiesa turpina objektīvi un neatkarīgi īstenot tai uzticēto mandātu saskaņā ar Romas statūtiem, darbojoties cietušo vārdā un taisnīguma interesēs,” norādīja tiesas pārstāvis. “Mēģinājumu kavēt tās darbu priekšā Starptautiskā Krimināltiesa saglabā nelokāmību un izturību.”
ASV prasība izskanējusi NATO īpaši sarežģītā brīdī. Alianse piedzīvojusi spēcīgu spriedzi pēc tam, kad daudzas Eiropas valstis atteicās pievienoties ASV karam Irānā, izraisot prezidenta Donalda Trampa dusmas. Iepriekš attiecības satricināja arī Trampa draudi anektēt Dānijai piederošo pašpārvaldes teritoriju Grenlandi. Jūlijā notikušajā NATO līderu sanāksmē Ankarā sabiedrotajiem lielā mērā izdevās šīs domstarpības apslāpēt, taču jau pēc dažām dienām parādījās jauns strīds – prasība izstāties no Starptautiskās Krimināltiesas.
Starptautiskā Krimināltiesa izdevusi Putina un Netanjahu aresta orderi
Starp pazīstamākajiem politiķiem, pret kuriem Starptautiskā Krimināltiesa izdevusi aresta orderus, ir Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu.
Starptautiskā Krimināltiesa aresta orderi Vladimiram Putinam izdeva 2023. gada 17. martā par noziegumiem pret cilvēci. 2022. gada 27. oktobrī Ukrainas cilvēktiesību aizstāvji kopā ar vairākām humānās palīdzības aģentūrām iesniedza Krimināltiesai plašu apjomu ar pierādījumiem par genocīdu, ko pastrādājusi Krievijas “bērnu tiesību pilnvarotā pārstāve” Marija Ļvova Belova un viņas komandas, kuras aktīvi pārvietoja ukraiņu bērnus nelikumīgai adopcijai krievu ģimenēs vai integrēšanai speciālās nometnēs.
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Izraēlas premjera aresta, kā arī bijušā Izraēlas aizsardzības ministra Joava Galanta un vairāku palestīniešu grupējuma "Hamas" locekļu aresta orderis tika izdots 2024. gada 21. novembrī. SKT norādīja, ka pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka Netanjahu un Galants varētu būt izmantojuši badu kā kara metodi, ierobežojot humānās palīdzības piegādi un liedzot Gazas civiliedzīvotājiem piekļuvi pārtikai, ūdenim, medikamentiem, degvielai un elektrībai, kā arī varētu būt atbildīgi par slepkavībām, vajāšanu, citām necilvēcīgām darbībām un apzinātiem uzbrukumiem civiliedzīvotājiem.
Jāuzsver, ka aresta orderis nav notiesājošs spriedums, bet apliecina, ka Starptautiskās Krimināltiesas ieskatā ir pietiekams juridiskais pamats personas aizturēšanai un kriminālprocesa turpināšanai. Starptautiskās Krimināltiesas izdots aresta orderis nozīmē, ka Romas statūtu dalībvalstīm principā ir pienākums šīs personas aizturēt un nodot tiesai, ja tās nonāk šo valstu jurisdikcijā. Savukārt valstīm, kas nav Romas statūtu dalībvalstis, piemēram, ASV, Izraēlai, Krievijai un Ķīnai, šāda līgumiska pienākuma nav.
Ideja par pastāvīgas starptautiskas krimināltiesas izveidi radās pēc Otrā pasaules kara, kad Nirnbergas tribunāls tiesāja nacistiskās Vācijas amatpersonas par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci. Šī pieredze nostiprināja principu, ka par vissmagākajiem starptautiskajiem noziegumiem pie atbildības var saukt ne tikai valstis, bet arī konkrētas personas.