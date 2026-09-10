Kallasai un ES diplomātiskajam dienestam 2026. gadā var rasties nopietnas problēmas
Vācija un Francija ierosinājušas reformēt Eiropas Ārējās darbības dienestu, kas varētu mazināt tā pašreizējās vadītājas Kajas Kallasas ietekmi.
Līdz 2026. gada beigām gaidāmajā Eiropas Savienības samitā paredzamas "asas" diskusijas par Kajas Kallasas un viņas vadītā Eiropas diplomātiskā dienesta nākotni, vēsta "Euractiv", atsaucoties uz saviem avotiem.
Saskaņā ar "Euractiv" informāciju Vācija un Francija ierosina daļu Eiropas Ārējās darbības dienesta personāla veidot pēc nacionālo kvotu principa, kā arī būtisku dienesta daļu iekļaut Eiropas Komisijas struktūrā. Pašlaik ES diplomātiskajā dienestā strādā aptuveni 5000 cilvēku.
Reformas mērķis esot padarīt Eiropas diplomātiju "spēcīgāku, ātrāku un labāk koordinētu".
"Euractiv" uzskata, ka šāda reforma palielinātu atsevišķu dalībvalstu ietekmi uz ES ārpolitiku. Galvenokārt tas attiektos uz Vāciju un Franciju, kas arī izvirzījušas šo priekšlikumu.
Kallasa apgalvo, ka Berlīnes un Parīzes piedāvātā reforma negūst atbalstu ES dalībvalstu vidū. Pēc viņas teiktā, šādā gadījumā ārpolitiku faktiski noteiktu Eiropas Komisijas priekšsēdētāja.
Vācija un Francija pagaidām nav vienojušās par to, kāda loma pēc ES diplomātiskā dienesta reformas būtu Kallasai. Abu valstu pārstāvju parakstītajā dokumentā teikts, ka Kallasai vajadzētu kļūt par Eiropas Komisijas "izpildu vicepriekšsēdētāju".
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Tomēr "Euractiv" avoti norāda, ka Berlīne tam nepiekrīt, jo nevēlas mazināt Eiropas Komisijas priekšsēdētājas lomu.