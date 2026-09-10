Viļņā notverts maniaks, kurš tumsas aizsegā vajāja un izsekoja sievietes
Lietuvas galvaspilsētā policija aizturējusi un mediķu aprūpē nodevusi vīrieti, kurš vairāk nekā mēnesi sēja paniku Viļņas Fabijonišķu mikrorajonā izsekoja un vajāja sievietes.
Vīrietis ar savu agresīvo un neprognozējamo uzvedību vietējos iedzīvotājos iedvesa patiesas šausmas. Tumsas aizsegā viņš ne vien izsekoja upurus līdz pat mājas durvīm, bet arī kliedza, rupji lamājās un ar spēku lauzās iekšā daudzdzīvokļu namu kāpņutelpās. Reaģējot uz kārtējo izsaukumu, likumsargiem trešdienas, 9.septembra, vakarā izdevās vīrieti aizturēt, vēsta portāls "tv3.lt".
Viens no pēdējiem uzbrukumiem fiksēts 7. septembra vēlā vakarā. Ap pulksten 23.20 pie kāda daudzdzīvokļu nama maza auguma vīrietis ar cirtainiem matiem un austiņām izsekoja un mēģināja uzbrukt kādai sievietei. Pēc notikušā pārbiedētā sieviete sociālajos tīklos vērsās pie kaimiņiem, lūdzot atsaukties aculieciniekus vai tos, kuru rīcībā varētu būt videonovērošanas kameru ieraksti, piebilstot: "Es nezinu, ko viņš no manis gribēja, par laimi, viņš mani nepanāca."
Kā atklājies, ar šo pašu personu vietējās iedzīvotājas saskārušās jau iepriekš. 6. augusta vakarā agresors nekaunīgi bloķēja ceļu sievietei, kura mēģināja novietot automašīnu stāvvietā, piespiežot viņu pamest spēkratu un glābties bēgot. Tikai dažas stundas vēlāk, ap diviem naktī, par nākamo upuri kļuva cita sieviete – vīrietis viņai sekoja no paša taksometra. Lai paglābtos no uzmācīgā vajātāja, viņai nācās slēpties aiz automašīnām, kamēr neadekvātais vīrietis vēl aptuveni 15 minūtes riņķoja ap ēku.
Lai gan trešdienas vakarā sociālajos tīklos parādījās ziņas, ka vīrietis ir aizturēts, Viļņas apriņķa policijā norādīts, ka vīrietis, ņemot vērā viņa acīmredzami neadekvāto stāvokli, nodots mediķu aprūpē.
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