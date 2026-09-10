Mali džihādisti apšāvuši slazdā iekļuvušu Krievijas specvienības patruļu un sagrābuši ieročus
Krievijas Aizsardzības ministrijas kontrolētais "Āfrikas korpuss" Mali cietis zaudējumus. Vietējo džihādistu resursos 7. septembrī parādījās video ar vismaz četriem nogalinātiem Krievijas algotņiem. Pēc sagrābtā ieroču aprīkojuma spriežot, viņi, iespējams, bijuši kādas Krievijas armijas specvienības karavīri.
Šie nebūt nav pirmie upuri Krievijas grupējuma rindās, kas Mali aizstāja privāto militāro kompāniju "Wagner". Izdevums "Vot Tak" vēsta par to, kas zināms par Mali bojāgājušajiem Krievijas algotņiem.
Kas zināms par nogalinātajiem Krievijas pilsoņiem
Pirmdien, 7. septembrī, Āfrikas notikumu uzraudzības projekti, atsaucoties uz grupējuma Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin ("Al Qaeda" filiāle Āfrikas Sāhelas reģionā) resursiem, ziņoja par Krievijas algotņu bojāeju Mali Mopti reģionā.
Saskaņā ar publicēto informāciju kopīgā “Āfrikas korpusa” un vienas vietējās Mali pašaizsardzības organizācijas patruļa iekļuvusi slazdā netālu no Sofaras pilsētas.
Drīz pēc tam parādījās nogalināto fotogrāfijas un video. Tajos skaidri redzami gaišādaini vīriešu līķi ar šautām brūcēm. Vienā no ierakstiem džihādistu pārstāvis aizkadrā apgalvo, ka tie esot "Vagner" kaujinieki (privātā militārā kompānija "Vagner" oficiāli pārtrauca darbību Mali 2025. gada vasarā, un tās vietā nāca Krievijas Aizsardzības ministrijas kontrolētais "Āfrikas korpuss").
8. septembra vakarā džihādistu resursos tika publicētas nogalināto ieroču un personīgo mantu fotogrāfijas. Tajās skaidri redzamas ķiveres ar uzlīmēm krievu valodā: “Pieņēma pēc veselības stāvokļa, bet prasa kā no gudrajiem” un “Ģimene teica: sargā sevi”, kā arī uzšuve ar sargeņģeli un uzrakstu “Es vienmēr esmu blakus!”.
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Patruļa pārvietojās ar pikapiem un motocikliem. Pirmie brauca Krievijas algotņi. Džihādisti apgalvo, ka kā trofejas ieguvuši divas automašīnas un 14 motociklus (video redzami vismaz 12), kā arī ieročus un munīciju.
Starp sagrābtajiem ieročiem islāma kaujinieki parādīja trīs modernizētus Krievijas automātus AK-15, 2023. gada modeli. Šādus ieročus parasti izmanto Krievijas armijas specvienību karavīri.
Kadros redzami vismaz četri nogalinātu cilvēku ķermeņi – domājams, Krievijas pilsoņi. Visiem konstatējamas šautas brūces galvā. Iespējams, viņi tikuši nošauti pēc ievainošanas.
Tomēr grupējuma Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin pārstāvji apgalvo, ka kopumā nogalinājuši piecus Krievijas algotņus, bet slazdā gājuši bojā arī astoņi viņus pavadošie afrikāņi.
Džihādistu publicētajos kadros redzams, ka vismaz viens nogalinātais algotnis bija tērpies formā un ekipējumā, kas raksturīgs "Āfrikas korpusa" kaujiniekiem Mali.
Algotņu resursi par zaudējumiem klusē
Lielākā daļa Krievijas algotņu resursu Āfrikā pagaidām nav komentējuši savu kaujinieku bojāeju.
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Netieši Krievijas pilsoņu zaudējumus 8. septembrī apstiprināja ar bijušo privāto militāro kompāniju "Vagner" saistīts konts "Wagner Truth 1W9" sociālajā tīklā "X" :
"Daži cilvēki domā, ka darbs Āfrikā ir lielisks veids, kā atpūsties, sēdēt bezdarbībā, ēst eksotiskus augļus un gulēt zem palmām. Nē, arī šeit notiek karš un cilvēki iet bojā. Viņi izmanto sprāgstvielas, dronus, notriec helikopterus, aizdedzina bruņumašīnas, šauj ar mīnmetējiem un rīko labi izplānotus slēpņus."
Dienā, kad 7. septembrī tika iznīcināta Krievijas un Mali kopīgā patruļa, Telegram kanāls "Āfrikas korpuss | Misija ārvalstīs" rakstīja, ka Sofaras apkārtnē karavīri atklājuši kaujinieku grupu, kas mēģinājusi nozagt mājlopus.
Pēc kanāla autora teiktā, vajāšanas laikā kaujinieki izmantojuši trieciena dronus, taču vēlāk tikuši iznīcināti.
Par slēpni, kurā šajā pašā vietā gāja bojā Krievijas karavīri, šis kanāls un citi "Āfrikas korpusa" resursi neko nav minējuši.
Mali arvien vairāk mirst krievi
Šie nav pirmie apstiprinātie Krievijas algotņu zaudējumi Mali. Lielākais vienlaicīgo zaudējumu gadījums notika 2024. gada jūlija beigās netālu no Alžīrijas un Mali robežas. Liela "Vagner" grupējuma kolonna iekļuva tuaregu separātistu un grupējuma Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin sarīkotā slazdā.
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Rezultātā gāja bojā no 47 līdz 84 Krievijas pilsoņiem, bet līdz 15 cilvēkiem laimējās nonākt gūstā.
"Āfrikas korpusa" vadība un ar šo struktūru saistītie resursi gandrīz nemaz nekomentē personāla zaudējumus. Par tiem parasti kļūst zināms tikai pēc veiksmīgiem slazdiem, kuru rezultātā nogalināto algotņu ķermeņi paliek kaujas laukā.
Gadījumos, kad ķermeņus izdodas aizvest, "Āfrikas korpuss" informāciju par bojāgājušajiem publiski neizpauž.
Viens no šādiem gadījumiem notika 2024. gada novembra otrajā pusē. Džihādistu uzbrukumā Mopti reģionā Mali centrālajā daļā gāja bojā vismaz septiņi Krievijas pilsoņi. Savukārt marta vidū citā slazdā tika nogalināti vēl vismaz trīs Krievijas algotņi.
2026. gada aprīlī tuaregi kopā ar Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin sāka plašu ofensīvu valsts austrumu un centrālajos reģionos. Tā pārsteidza ne tikai vietējos karavīrus, bet arī "Āfrikas korpusa" vienības, no kurām dažas nonāca pilnīgā ielenkumā.
Precīzs Krievijas algotņu zaudējumu skaits šajās kaujās nav zināms, taču tas bija viens no retajiem gadījumiem, kad Krievijas Ārlietu ministrija komentēja Krievijas pilsoņu zaudējumus Mali. Krievijas ārlietu ministra vietnieks Georgijs Borisjenko apstiprināja Krievijas pilsoņu bojāeju.
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Krievijas pilsoņi Mali iet bojā ne tikai uz sauszemes, bet arī gaisā. Kā ziņo Āfrikas un starptautiskās ziņu aģentūras, tieši Krievijas pārstāvji šajā Āfrikas valstī visbiežāk pilda militārās aviācijas pilotu pienākumus – gan lidmašīnās, gan helikopteros.
Aviācija aktīvi tiek izmantota kaujas operācijās gan pret džihādistiem, gan tuaregu separātistiem. Tā, piemēram, veic triecienus kaujinieku bāzēm un pozīcijām, kā arī pavada degvielas un citu kravu konvojus teritorijās ar augstu huntas pretinieku klātbūtni Bamako.
Analizējot publiski pieejamo informāciju, izdevums "Vot Tak" konstatējis ziņas par vismaz trīs lidmašīnu un četru helikopteru zaudēšanu, no kuriem daļu notriekuši nemiernieki. Daži no tiem pārvadājuši "Āfrikas korpusa" personālu.
Kopējais Krievijas algotņu upuru skaits šajos incidentos varētu sasniegt vairākus desmitus cilvēku.
Kas notiek Mali?
Bruņotais konflikts Mali gandrīz nepārtraukti turpinās kopš 2012. gada. Pret valdību Bamako vēršas gan tuaregu nemiernieki, kuri vēlas izveidot neatkarīgu Azavadas valsti valsts ziemeļu daļā, gan džihādistu grupējumi.
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Lielākie no tiem ir "Al Qaeda" filiāle Āfrikas Sāhelas reģionā – Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin –, kā arī reģionālā "Islāma valsts" nodaļa.
Ilgu laiku karu pret džihādistiem Mali vadīja Francijas karaspēks, taču 2021. gadā pēc kārtējā militārā apvērsuma pie varas Bamako nāca Asimi Goita, kurš atbalsta ciešākas saites ar Krieviju. Viņš kļuva par huntas vadītāju un pieprasīja pilnīgu Francijas militārpersonu izvešanu.
2022. gada vasarā Francijas bruņotais kontingents pilnībā pameta Mali, un tā vietu ieņēma Krievijas algotņi – sākumā privātā militārā kompānija "Vagner", bet vēlāk "Āfrikas korpuss".
Kopš tā laika tieši Krievijas spēki palīdz Mali armijai cīņā pret iekšējiem pretiniekiem. Vienlaikus Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin pēdējā laikā arvien aktīvāk sadarbojas ar tuaregiem – galvenokārt, lai organizētu plašus uzbrukumus valdības un Krievijas spēkiem. Ar "Islāma valsti" abiem grupējumiem pastāv naidīgas attiecības.
Pēc ekspertu un starptautisko novērotāju datiem, kopš Krievijas spēki Mali aizstāja Francijas karavīrus, civiliedzīvotāju upuru skaits bruņotajā konfliktā katru gadu stabili pieaug.
Dažos gadījumos, kā tiek apgalvots, Krievijas algotņi nogalinot vairāk civiliedzīvotāju nekā "Al Qaeda" un "Islāma valsts" kaujinieki.
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Ukraina apmāca kaujiniekus cīņām pret Krievijas algotņiem?
Ukrainas militārās izlūkošanas (HUR) specvienības publicējušas fotogrāfijas, kurās redzamas apmācības un kaujas operācijas kopā ar dažādām Āfrikas kaujinieku grupām, tādējādi tieši vēršoties pret Krievijas algotņu turpmāko izplešanos Mali un citās valstīs.
Rietumu analītiķi nesen salīdzinājuši "Kyiv Post" fotogrāfijas no 2024. gada un Budanova ierakstu Militārās izlūkošanas dienā. Ekipējums sakrīt pilnībā – tas pats aprīkojums, tā pati konfigurācija, tie paši operatori, kas redzami kopā ar tuaregu kaujiniekiem zem Afganistānas nacionālā karoga un Ukrainas karoga.
Ukrainian special GUR forces have released photos of them training and fighting alongside numerous African milita to directly challenge Russians continued expansion of mercenaries into Mali and other nations.— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) September 7, 2026
This conflict is now being fought in Africa too... pic.twitter.com/trJC146XqY
Ukrainas militārās izlūkošanas (HUR) specvienības atbalstīja kujinieku sacelšanos pret "Vagner" un Mali armijas spēkiem.
Maskava jau gadiem visā Āfrikas kontinentā īsteno "Vagner", "Āfrikas korpusa" un GRU operācijas, atbalstot huntas un izmantojot resursus savās interesēs.