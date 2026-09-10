VIDEO: sievietes rīcība zooloģiskajā dārzā izpelnās sašutuma vētru visā pasaulē
Plašu iedzīvotāju sašutumu visā pasaulē izraisījušas kādas sievietes darbības zooloģiskajā dārzā Ķīnā. Publicētajā video redzams, kā kāda apmeklētāja uzkāpj uz bruņurupuča muguras un, turot rokās bērnu, notupjas uz dzīvnieka, lai pozētu fotogrāfijai.
Video uzņēmts Ķīnā, Guandunas provincē, izklaides parkā "Changlu Tourism and Leisure Park". Ieraksts izraisījis plašu sašutumu vētru visā pasaulē un pamudinājis parku pastiprināt cīņu pret nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.
Jāpiebilst, ka sieviete izvēlējās mocīt dzīvnieku, neraugoties uz parkā izvietotajām zīmēm, kas apmeklētājiem aizliedz sēdēt vai stāvēt uz dzīvniekiem. Video redzams, ka bruņurupucis zem papildu svara cenšas izkustēties.
Pēc ieraksta izplatīšanās internetā parks paziņoja, ka ieviesīs jaunus noteikumus, tai skaitā ievietos apmeklētājus "melnajā sarakstā", lai turpmāk nepieļautu nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.
Parka pārstāvji norāda, ka pēc incidenta bruņurupuci pārbaudījis veterinārārsts un dzīvnieka veselības stāvoklis novērtēts kā labs. Tomēr, lai gan bruņurupuča bruņas var izskatīties pēc ļoti izturīgām aizsargbruņām, tās ir daudz ievainojamākas, nekā varētu šķist.
Bruņurupuča bruņas ir dzīvi audi, kas savienoti ar dzīvnieka skeletu. Cilvēka svara radītais spiediens var izraisīt tajā smagus lūzumus, kas no ārpuses nav redzami. Tādēļ bruņurupucis pēc šāda incidenta var šķist neskarts, lai gan patiesībā guvis nopietnus savainojumus.
Vīrietis iekāpj krokodila aplokā
Šis nav vienīgais gadījums, kad parku vai zooloģisko dārzu apmeklētāji neatbilstoši izturējušies pret dzīvniekiem, cenšoties iegūt "unikālas" fotogrāfijas. 2025. gada martā Taizemes "Khao Kheow Open Zoo" tika aizturēts vīrietis, kurš ielauzās internetā populārā pundurnīlzirga Mu Dena aplokā, lai uzņemtu pāris fotogrāfijas. Video redzams kā vīrietis fotografējas un pēc tam no aploka izkāpj.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Daudz bīstamāk 2025. gada aprīlī beidzās kāda 29 gadus veca vīrieša rīcība zooloģiskajā dārzā Filipīnās. Viņš iekāpa krokodila aplokā, lai pozētu fotogrāfijām, jo bija noturējis dzīvnieku par mākslīgu. Krokodilu mātīte vārdā Lalaja iekoda vīrietim rokā un vilka viņu pa seklo ūdeni dziļāk. Zooloģiskā dārza darbiniekam izdevās vīrieti no krokodila tvēriena atbrīvot, tomēr viņam vēlāk bija nepieciešamas vairāk nekā 50 šuves.