2001.gada 11.septembra rīts Ņujorkā
Koordinētā bezprecedenta teroristu uzbrukumā teroristu nolaupītas četras pasažieru lidmašīnas ietriecas Ņujorkas Pasaules tirdzniecības centra Dvīņu torņos, Pentagona ēkā Vašingtonā un ...
Fotogrāfs viņu iemūžināja 11. septembra šausmās, bet pēc 17 gadiem - dzīves laimīgākajā dienā
2001. gada 11. septembrī fotogrāfs Fils Penmens atradās Ņujorkā netālu no Pasaules tirdzniecības centra, dokumentējot vienu no traģiskākajām dienām ASV vēsturē. Starp viņa uzņemtajiem kadriem bija arī fotogrāfija ar putekļiem klāto Džoannu “Džodžo” Kapestro, kura tikko bija izglābusies no Dvīņu torņiem. Toreiz neviens no viņiem nenojauta, ka pēc 17 gadiem abi satiksies pavisam citā notikumā – Kapestro kāzās.
2002. gada 11. septembra rītā Kapestro strādāja par sekretāres asistenti Pasaules tirdzniecības centra Ziemeļu torņa 87. stāvā. Kad nolaupītā “American Airlines” reisa 11 lidmašīna ietriecās ēkā, trieciens notika vairākus stāvus virs vietas, kur atradās sieviete.
Kapestro vēlāk atcerējās, ka rīts līdz tam šķitis pavisam parasts. Viņa pat nejutusies labi, tomēr devusies uz darbu.
Brīdī, kad lidmašīna ietriecās tornī, Kapestro atradās pie sava darba galda kopā ar kolēģi. Trieciens bijis tik spēcīgs, ka visa ēka sākusi drebēt. Viņai un kolēģiem izdevās nokļūt līdz vienīgajām tobrīd izmantojamajām kāpnēm un sākt ceļu lejup. Aptuveni 22 minūtes vēlāk Kapestro izkļuva no ēkas.
Viņa paguva attālināties tikai neilgi pirms torņa sabrukšanas. Tieši pēc tam Penmens uzņēma fotogrāfiju, kas vēlāk kļuva par vienu no plaši pazīstamajiem 11. septembra traģēdijas kadriem. Tajā Kapestro redzama basām kājām, pilnībā noklāta ar putekļiem un kopā ar draudzeni dodamies prom no katastrofas vietas.
Pati Kapestro gadiem ilgi nezināja, kas šo attēlu uzņēmis.
Fotogrāfs un viņa attēlā redzamā sieviete sastapās tikai daudz vēlāk, kad Penmena darbs tika izstādīts Nacionālajā 11. septembra memoriālā un muzejā. Kāds muzeja darbinieks atpazina Kapestro fotogrāfijā un palīdzēja abiem sazināties.
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Viņu pirmā tikšanās bijusi ārkārtīgi emocionāla. “Kad mēs satikāmies, viņš ienāca manā birojā, vienkārši paskatījās uz mani, es paskatījos uz viņu un sāku raudāt,” vēlāk stāstīja Kapestro.
Pēc šīs tikšanās abi uzturēja kontaktu. Savukārt 17 gadus pēc 11. septembra traģēdijas, kad Kapestro gatavojās precēties ar Robertu Vaskesu, viņa savas dzīves nozīmīgās dienas fotografēšanu uzticēja tieši Penmenam. Tādējādi cilvēks, kurš viņu bija iemūžinājis vienā no biedējošākajiem dzīves mirkļiem, kļuva arī par fotogrāfu vienā no laimīgākajiem.
“Fils bija kopā ar mani manas dzīves labākajā dienā un manas dzīves sliktākajā dienā,” sacīja Kapestro.
Arī fotogrāfs atzinis, ka vērot Džoannu smaidošu baltā kāzu kleitā, nevis baltos putekļos, pašam atkal turot rokās kameru, bijis viens no emocionālākajiem mirkļiem visā viņa karjerā. Penmens atzīst, ka fotogrāfs cer dokumentēt vēsturi, taču nevar paredzēt, ko šī vēsture atnesīs vēlāk.
Penmena uzņemtās kāzu fotogrāfijas šoreiz rāda pavisam citu Džoannu – nevis putekļiem klātu un apjukušu pēc izglābšanās no sabrūkošā torņa, bet smaidošu līgavu līdzās savam vīram. Abas viņu tikšanās šķīra 17 gadi, taču kopā tās radīja neparastu stāstu par izdzīvošanu, nejaušu satikšanos un dzīvi pēc vienas no smagākajām dienām ASV vēsturē.
Kā zināms, šodien aprit 25 gadi kopš 2001. gada 11. septembra teroraktiem ASV, kad nolaupītas pasažieru lidmašīnas ietriecās Pasaules tirdzniecības centra torņos Ņujorkā un Pentagonā.