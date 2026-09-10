Tramps piesola 5000 dolāru atlīdzību katram vēlētājam - četri galvenie secinājumi par Republikāņu sanāksmi pirms Kongresa vēlēšanām
Trešdien Dallasā tika atklāta pirmā Republikāņu partijas vidustermiņa vēlēšanu sanāksme, kurā ASV prezidents Donalds Tramps centās mobilizēt savus vēlētājus, piesolot tiem 5000 dolāru lielu atlīdzību par balsi. Viņš gan nepaskaidroja, no kurienes tiks segti šie izdevumi, kas ASV varētu izmaksāt aptuveni 1,3 triljonus dolāru.
Divu dienu sanāksme bija veidota līdzīgi tradicionālajiem prezidenta vēlēšanu gada pasākumiem – ar kandidātu runām, spožos tērpos ģērbtiem atbalstītājiem un tirgotājiem, kuri piedāvāja sanākušajiem priekšvēlēšanu kampaņas suvenīrus.
Tomēr Dalasā nenotika oficiāla partijas jautājumu izskatīšana. Pasākuma galvenais mērķis bija mudināt republikāņu vēlētājus piedalīties novembra starpvēlēšanās un palīdzēt partijai saglabāt kontroli pār Kongresu. Tramps konventa pirmajā vakarā uzstājās ar garu galveno runu, kurā atkārtoja vairākus sev ierastus vēstījumus.
1. Pasākums galvenokārt bija tēmēts uz uzticīgākajiem Trampa atbalstītājiem
Plašo Dalasas arēnu sanāksmes laikā bija piepildījuši kvēlākie Trampa atbalstītāji, no kuriem daudzi bija tērpušies sarkanā apģērbā un izmantoja MAGA simboliku no Trampa iepriekšējām prezidenta vēlēšanu kampaņām.
Sanāksmē tikpat kā nebija redzami kādreizējā republikāņu politiskā centra pārstāvji - Menas senatore Sjūzena Kolinsa un vairāki citi republikāņi, kuri startē vēlēšanu cīņā, nolēma pasākumu neapmeklēt. Mēreni noskaņoto republikāņu prombūtne parādīja, cik būtiski partija ir mainījusies kopš ASV pie varas nāca Tramps. Pēc sanāksmes daudzi politologi arī diskutēja par to, vai šādā tipa priekšvēlēšanu sanāksmē Republikāņiem izdosies noturēt savus mēreni noskaņotos vēlētājus.
Gan arēnā, gan pie televīzijas ekrāniem galveno auditoriju, šķiet, veidoja jau pārliecināti Trampa atbalstītāji. Taču republikāņiem novembrī būs nepieciešama arī plaša to cilvēku līdzdalība, kuri vēl nav izlēmuši, par ko balsot.
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2. Republikāņu partijas priekšgalā joprojām ir Tramps
Trampa dominējošā loma Republikāņu partijā rada jautājumu par to, kas viņu nākotnē varētu aizstāt un spētu līdzīgā veidā mobilizēt republikāņu vēlētājus. Vēl aktuālāks ir jautājums, kā partijai veiksies novembrī gaidāmajās vidustermiņa vēlēšanās, kad Trampa vārda vēlēšanu biļetenā nebūs.
Prezidents saviem atbalstītājiem piedāvāja vienkāršu risinājumu. “Es lūdzu jūs iztēloties, ka arī es esmu vēlēšanu biļetenā,” Tramps sacīja klātesošajiem. Ar šo izteikumu viņš faktiski atzina, ka pats joprojām ir partijas spēcīgākais vēlētāju mobilizētājs. Tomēr republikāņiem šis jautājums būs svarīgs ne tikai novembrī, bet arī 2028. gada prezidenta vēlēšanās.
Donalds Tramps turpmāk vairs ASV prezidenta vēlēšanās nekandidēs, un pašlaik Republikāņu partijā nav skaidri redzams, kurš varētu būt viņa pēctecis, kurš spētu tikpat veiksmīgi spētu mobilizēt viņa atbalstītājus. BBC aptaujātās sanāksmes apmeklētāji kā iespējamos nākamos partijas līderus bieži minēja viceprezidentu Džeimsu Deividu Vensu un valsts sekretāru Marko Rubio.
3. Riskants vēstījums par dzīves dārdzību
Vēl pirms došanās uz sanāksmi Tramps atzina, ka amerikāņiem būs ilgāk jāuzgaida, līdz augstās degvielas cenas stabilizēsies. “Es domāju, ka tas prasīs nedaudz vairāk laika nekā līdz starpvēlēšanām,” viņš sacīja.
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Savā runā prezidents atkārtoja, ka Irānas kara izraisītās īstermiņa ekonomiskās grūtības esot pieņemama cena par to, lai nepieļautu kodolieroču nonākšanu Teherānas rīcībā. Tomēr šādu argumentu varētu būt grūti pārliecinoši izskaidrot vēlētājiem, kuri ikdienā saskaras ar cenu pieaugumu.
Aptaujas pēdējos mēnešos konsekventi liecinājušas, ka dzīves dārdzība amerikāņiem ir viena no svarīgākajām problēmām. Vienlaikus, karam Irānā turpinoties, krities arī Trampa popularitātes reitings.
Svētdien publiskotajā "Financial Times" un "Focaldata" aptaujā tikai 33% reģistrēto vēlētāju atzinīgi novērtēja Trampa darbu prezidenta amatā. Daudzi republikāņu kandidāti, iespējams, cerēja Dalasā dzirdēt konkrētāku piedāvājumu dzīves dārdzības mazināšanai un ātrai kara izbeigšanai.
4. Tramps sola katram vēlētājam 5000 dolāru
Vislielāko pārsteigumu sagādāja Trampa solījums katram ASV pilsonim izmaksāt 5000 dolāru lielu atlīdzību, ja republikāņi novembrī iegūs kontroli pār abām Kongresa palātām. Vienīgais prezidenta nosauktais nosacījums bija tāds, ka šo naudu drīkstētu tērēt tikai ASV.
Tramps neatklāja, kā iecere darbotos, no kurienes tiktu iegūti nepieciešamie līdzekļi un kā valdība pārbaudītu, kur nauda iztērēta. Demokrāti piedāvājumu ātri nodēvēja par “tukšu solījumu”, bet citi apšaubīja, vai šāda iecere vispār būtu likumīga.
ASV ir gandrīz 270 miljoni pieaugušo iedzīvotāju. Tādējādi 5000 dolāru izmaksa katram pieaugušajam valsts pilsonim valdībai varētu izmaksāt aptuveni 1,3 triljonus dolāru.
Tomēr jautājums par plāna īstenošanas iespējām konventa dalībniekiem, šķiet, nebija svarīgākais. Trampa solījums arēnā izraisīja skaļus aplausus, un prezidents acīmredzami izbaudīja klātesošo reakciju.