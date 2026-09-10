Sprāgstvielu trauksmes dēļ evakuēts Vācijas-Šveices robežpunkts
Trešdien sprāgstvielu trauksmes dēļ tika evakuēta zona ap Vācijas un Šveices robežšķērsošanas punktu.
Robežkontroles laikā Reinfeldenes robežpunktā sprāgstvielu meklēšanas suņi pēcpusdienā reaģēja uz automobili ar Vācijas numurzīmēm. Turklāt sprāgstvielu meklēšanas suņi par pozitīvu rezultātu signalizēja divas reizes. Iespējamo drošības draudu dēļ tika evakuēta noteikta bīstamā zona un tika izsauktas Vācijas Federālās policijas specvienības.
Automobilī atradās divi Vācijas pilsoņi, kas abi tika aizturēti. Policija neapstiprināja mediju ziņas, ka aizturētie esot tēvs un dēls, kas bija izsludināti meklēšanā.
Robežas šķērsošanas punkts tika atkal atvērts trešdienas vakarā. "Netika atrastas nekādas bīstamas vielas. Autoceļš ir atkal atvērts," sacīja federālās policijas preses sekretārs.
Robežpunkta slēgšana ietekmēja autoceļu A861, kas savieno Vācijas autoceļu A98 ar Šveices autoceļu A3 un kuru izmanto aptuveni 30 000 automašīnu dienā. Vācijas autovadītāju klubs ADAC informēja, ka robežpunkta slēgšanas laikā izveidojās satiksmes sastrēgumi vairāku kilometru garumā abās robežas pusēs.