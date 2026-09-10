Filipīnās aizdedzies prāmis, kas bija ceļā uz "tūristu paradīzi" - ir bojāgājušie, un vairāki desmiti pazuduši bez vēsts. VIDEO
Filipīnās trešdienas vakarā netālu no Palavanas provinces krastiem aizdegās prāmis, kurā atradās 134 cilvēki. Vismaz pieci cilvēki gājuši bojā, 43 izglābti, bet 86 pazuduši bez vēsts.
Ugunsgrēks izcēlās trešdienas vakarā, kad prāmis "M/V June Aster" atradās aptuveni 2,2 kilometrus no Palavanas provinces krasta. Prāmis bija devies ceļā no Manilas ostas uz Koronu Palavanas provincē – tūristu iecienītu galamērķi, kas pazīstams ar kaļķakmens klintīm, smilšainām pludmalēm, dzidru ūdeni un Otrā pasaules kara kuģu vrakiem.
Ugunsgrēka brīdī uz klāja atradās 134 cilvēki - 117 pasažieri un 17 apkalpes locekļi. Kamēr varasiestādes turpina vērienīgus glābšanas darbus, ceturtdienas rītā joprojām nav ziņas par 86 prāmja pasažieriem. Filipīnu krasta apsardzes publiskotajos videomateriālos redzams, ka liesmas bija pārņēmušas visu kuģi.
“Mums vēl nav izdevies iegūt informāciju [par uguns izcelšanās iemeslu] no izglābtajiem, jo neesam varējuši ar viņiem aprunāties,” norāda krasta apsardzes kapteine Noemi Kajabjaba. Arī glābēji apstiprina, ka ugunsgrēka cēlonis joprojām nav zināms.
Glābšanas operāciju apgrūtina slikti laikapstākļi, spēcīgi viļņi un straumes. To ietekmē prāmis aizdreifējis prom no sākotnējās avārijas vietas. “Kuģi straume ir aiznesusi tālāk jūrā. Ar šādiem apstākļiem mūsu darbiniekiem jāsaskaras izdzīvojušo meklēšanas laikā,” norādīja krasta apsardzes pārstāvis.
Pazudušo meklēšanā iesaistīti dažādi valsts dienesti, kā arī vietējie zvejnieki. Krasta apsardze uzsvēra, ka šādā situācijā izšķirīga nozīme ir katrai minūtei. “Mēs nenogurstoši turpinām operāciju, jo zinām, ka šādās situācijās laikam patiešām ir izšķirīga nozīme,” paziņoja krasta apsardzes pārstāvis.
Dienests izteicis līdzjūtību pazudušo cilvēku tuviniekiem un aicinājis ģimenes ziņot par radiniekiem, ar kuriem nav iespējams sazināties. Tas nepieciešams, lai varētu pēc iespējas precīzāk noteikt, cik cilvēku joprojām tiek meklēti.
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"Mēs joprojām ceram!"
Vairākas ģimenes tikmēr izmisīgi gaida ziņas par saviem tuviniekiem. Rai Garsija medijam BBC pastāstīja, ka starp pazudušajiem ir trīs viņa ģimenes locekļi – laulāts pāris un viņu trīs gadus vecā meita. Viņi bija devušies uz Lusonu, lai piedalītos bērna vectēva bērēs, un ar prāmi brauca mājup uz Elnido.
“Mēs vēl neesam saņēmuši nekādas ziņas. Tāpēc mums nācās rakstīt komentārus pie vietējo mediju publikācijām, lai vispār iegūtu kādu informāciju,” sacīja Garsija. “Mēs joprojām ceram un lūdzam par viņu drošību.”
Kāds Koronas pašvaldības katastrofu dienesta darbinieks, kurš palīdzēja cietušos nogādāt slimnīcā, notikušo raksturoja kā ļoti smagu traģēdiju. “Es biju viens no tiem, kuri pagājušajā naktī nesa cietušos un nogādāja viņus slimnīcā. Tas patiešām salauž sirdi. Viņi atradās tikai stundas brauciena attālumā no galvenās ostas,” viņš sacīja.