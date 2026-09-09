ASV prezidents Donalds Tramps.
Pasaulē
Vakar 23:56
Tramps paziņo, ka Irāna vairs nespēj ilgāk turēties un karš drīz noslēgsies
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņojis, ka Irānas karš, viņaprāt, beigsies nekavējoties pēc novembrī gaidāmajām Kongresa vidustermiņa vēlēšanām.
"Manuprāt, karš beigsies tūlīt pēc vēlēšanām," jo Irāna vairs nespēj ilgāk turēties, žurnālistiem pirms došanās uz republikāņu kongresu Dalasā norādīja Tramps. Viņš piebilda, ka Teherāna izmisīgi cenšas ietekmēt ASV vēlēšanas.
Baltā nama saimnieks arī atzina, ka naftas cenas, kas pieaugušas Irānas kara dēļ, domājams, nekritīsies pirms vēlēšanām, bet pēc tām uzreiz krasi samazināsies.