"Latviju pamazām aprij rusofobijas bacilis": Peskovs pikts par Krievijas preču aizliegumu
Reaģējot uz Latvijas lēmumu par aizliegumu importēt preces, tostarp grāmatas, no Krievijas, agresorvalsts diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs izcēlies ar kārtējo neadekvāto paziņojumu.
"Latviju "pakāpeniski aprij rusofobijas bacilis"," žurnālistiem paziņojis Kremļa runasvīrs, komentējo Krievijas preču ievešanas aizliegumu Latvijā.
Kā zināms, Latvija ir kļuvusi par pirmo Eiropas Savienības dalībvalsti, kas nacionālās drošības interesēs pilnībā aizliegusi patēriņa preču, tostarp drukāto mediju un grāmatu, importu no Krievijas un Baltkrievijas.
Jau vēstīts, ka no šā gada 1. septembra Latvijā aizliegs vairāku rūpniecības preču ievešanu no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums attiecas arī uz šo abu valstu izcelsmes precēm, ko ieved no citām trešajām valstīm.
Latvijā liegts ievest grāmatas, laikrakstus un citus poligrāfijas izstrādājumus, apģērbu, citus gatavos tekstilizstrādājumus, apavus, galvassegas, kā arī rotaļlietas, spēles un sporta piederumus.
Importa aizlieguma mērķis ir aizsargāt Latvijas drošības intereses, mazināt Krievijas un Baltkrievijas iespējas gūt ieņēmumus no preču eksporta, kā arī ierobežot Krievijas propagandas materiālu nonākšanu Latvijā.
Latvijai ir nozīmīgi paust skaidru nostāju, visās jomās virzoties uz ekonomisko saišu pārtraukšanu ar agresoru, iepriekš uzsvērusi Ārlietu ministrija.