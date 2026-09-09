Tuciju plosa milzu ugunsgrēki; pieaug bažas par tūristu drošību
Turcijas dienvidu provincē Antaljā jau trešo dienu plosās spēcīgi meža ugunsgrēki, ko spēcīgā un brāzmainā vēja dēļ joprojām nav izdevies pilnībā pakļaut kontrolei.
Lai gan sociālajos tīklos izplatījušās bažas par iespējamu apdraudējumu populārajam kūrortam Kemerai, reālie liesmu perēkļi atrodas citos rajonos un tiešu briesmu tūristu mītnēm pašlaik nav, atsaucoties uz nozares avotiem, vēsta tūrisma mediji "Tourprom" un "Tourdom".
🇹🇷 Turkey engulfed in flames — massive wildfires are raging in the resort region of Antalya— NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2026
Strong winds are only fueling the blaze, while footage from the scene looks almost apocalyptic.
According to local media, the popular tourist resort of Kemer is also under threat. pic.twitter.com/vnUNDP3w3g
Liesmas izcēlās pirmdienas vakarā Aksu rajona meža masīvā un nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ strauji izplatījās. Galvenie ugunsgrēka perēkļi koncentrējušies Aksu un Kepezas rajonos uz austrumiem no Antaljas centra, radot draudus vietējām apdzīvotajām vietām.
Kaimiņos esošajā Serikas rajonā uguns iznīcinājusi vismaz piecas dzīvojamās mājas un postījusi lauksaimniecības zemi, kā dēļ varasiestādes no bīstamākajām zonām evakuējušas iedzīvotājus, ziņo izdevums "Shyndyk".
Glābšanas darbos iesaistīti ap 900 ugunsdzēsēju un aptuveni 150 tehnikas vienību, savukārt dzēšanu no gaisa nodrošina trīs lidmašīnas un deviņi helikopteri. Satiksmes drošības nolūkos slēgts Ziemeļu apvedceļš un daļa no Antaljas–Ispartas šosejas.
Ugunsgrēka perēkļi atrodas aptuveni 15 līdz 20 kilometru attālumā no iecienītajām piekrastes kūrortu zonām Laras un Belekas. Lai gan viesnīcu infrastruktūra nav cietusi, daudzviet piekrastē jūtama spēcīga dūmu smaka un debesīs vērojami dūmu vāli. Antaljas starptautiskā lidosta turpina darbu standarta režīmā, un reisu izpilde netiek kavēta.
Ceļotājiem, kuri pašlaik atrodas reģionā vai plāno turp doties, ieteicams uzturēt saziņu ar tūroperatoriem un stingri sekot Turcijas atbildīgo dienestu norādījumiem.