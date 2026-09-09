Pie Bermudu trijstūra jūras dzelmē pamanītas noslēpumainas struktūras
Pie Bermudu trijstūra jūras dzelmē pamanīts noslēpumains ģeometrisks raksts, kas licis izteikt pieņēmumus par iespējamu senas, nogrimušas pilsētas pastāvēšanu. Tiesa, pagaidām nav nekādu arheoloģisku vai ģeoloģisku pierādījumu, kas šo teoriju apstiprinātu.
Noslēpumaino veidojumu tiešsaistes kartē pamanījis NLO pētnieks Skots Vērings, pētot starptautiskās iniciatīvas "Seabed 2030" datus. Šī projekta mērķis ir līdz desmitgades beigām kartēt visu pasaules okeānu gultni, vēsta britu laikraksts "Daily Mail".
Pētnieks pievērsa uzmanību virknei blāvu, aptuveni paralēlu un savstarpēji krustojošos līniju Atlantijas okeāna dzelmē.
Neparastā struktūra atrodas reģionā netālu no Kubas un Haiti, netālu no Tērksas un Kaikosas salām un Bahamu salām, kas atrodas netālu no leģendām apvītā Bermudu trijstūra.
Pēc pētnieka aplēsēm, noslēpumainā teritorija stiepjas aptuveni 11–13 kilometru garumā un apmēram 4,8 kilometru platumā. Vērings uzskata, ka neparastais raksts varētu liecināt par cilvēku radītu struktūru. Viņu īpaši pārsteidzot tās ģeometriskā forma un mērogs, kas, viņaprāt, varētu būt pārāk regulāri, lai veidotos dabiskā ceļā.
"Šeit ir daudz ģeometrisku formu, kas liecina, ka zem ūdens varētu atrasties kaut kas saprātīgu būtņu radīts,” pētnieks norādījis.
Tomēr pagaidām šie ir tikai pieņēmumi. Ne arheologi, ne jūras biologi šo teritoriju nav izpētījuši, tādēļ nav iespējams apstiprināt, ka jūras dzelmē patiešām atrodas kādas senas apmetnes vai pilsētas paliekas.
Arī pats Vērings nav pārliecināts par struktūras izcelsmi. Viņš pieļauj, ka to varētu būt radījusi sena cilvēku civilizācija, taču neizslēdz arī daudz spekulatīvāku iespēju, ka struktūrai varētu būt saistība ar ārpuszemes būtnēm.
Tomēr galu galā pētnieks sliecas domāt, ka runa, visticamāk, varētu būt par kādas senas cilvēku civilizācijas paliekām. Viņš izteicis pieņēmumu, ka šī vieta varētu atgādināt leģendāro Atlantīdu — mītisku civilizāciju, kurai saskaņā ar nostāstiem bija lemts pazust zem ūdens.
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Vērings arī izvirzījis teoriju, ka iespējamā apmetne varētu būt atradusies uz liela koraļļu rifa. Spēcīga zemestrīce, viņaprāt, varētu būt izraisījusi rifa sabrukumu un līdz ar to arī uz tā esošās teritorijas nogrimšanu.
Taču arī šai hipotēzei pašlaik nav zinātniska pamatojuma. Nav atrasti ne arheoloģiski artefakti, ne ģeoloģiski pierādījumi, kas liecinātu par kādreizēju apdzīvotu salu vai pilsētu šajā vietā.
Tikmēr Bermudu trijstūris joprojām ir viens no slavenākajiem noslēpumainajiem reģioniem pasaulē. Ar to saistīti neskaitāmi stāsti par pazudušiem kuģiem un lidmašīnām, kā arī dažādām neparastām parādībām.
Tomēr ASV Nacionālā okeānu un atmosfēras pārvalde (NOAA) norāda, ka nav pierādījumu, ka Bermudu trijstūrī kuģi un lidmašīnas pazustu biežāk nekā citos tikpat intensīvi izmantotos okeāna reģionos.
Tāpēc noslēpumainās struktūras jūras dzelmē pagaidām drīzāk uzskatāmas par interesantu anomāliju, nevis par pierādījumu nogrimušai senai pilsētai.