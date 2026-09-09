Zelenska lidmašīnai ceļā uz Oslo gandrīz trāpījis drons
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa Haralda bērēm Oslo gandrīz trāpījis lidrobots, trešdien paziņojis Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre.
"Viņa [Zelenska] reisu, kad tas Moldovā pacēlās, gandrīz trāpīja drons. Tā ir realitāte, kurā viņš dzīvo," sabiedriskajai raidorganizācijai NRK norādīja Stēre.
Zelenskis Oslo ieradās otrdienas vakarā.
Jau vēstīts, ka Norvēģija trešdien atvadās no 28. augustā mirušā karaļa Haralda V. Atvadu ceremonija no 89 gadu vecumā mirušā karaļa notika Oslo katedrālē. Bēres apmeklēja valstu un valdību vadītāji no visas pasaules.
Viņu vidū bija Lielbritānijas princis Viljams un princese Anna, Japānas kroņprincis Fumihito un viņa sieva princese Kiko, Spānijas karalis Felipe un karaliene Letīcija, karaļnamu pārstāvji no Dānijas un Zviedrijas.
Klāt bija arī citi līderi, tajā skaitā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Vācijas prezidents Franks-Valters Šteinmeiers.
Norvēģijas karaļa bēres apmeklēja arī Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs. Haralda dēls karalis Hokons VIII piedalījās ceremonijā kopā ar ģimeni, tajā skaitā māti karalieni Sonju un sievu karalieni Meti Māritu.
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Haralds, kas Norvēģijas tronī kāpa 1991. gadā, pēdējos gados saskārās ar dažādām veselības problēmām, kuru dēļ viņam nācās ierobežot savu oficiālo dienaskārtību. Tomēr viņš noraidīja atteikšanos no troņa, skaidrojot, ka Norvēģijas parlamenta priekšā devis mūža zvērestu.
Haralda un karalienes Sonjas gandrīz 58 gadus ilgajā laulībā dzimis dēls Hokons un meita princese Marta Luīse. Karaļpārim ir seši mazbērni.
Jaunais Norvēģijas karalis Hokons VIII 1. septembrī deva zvērestu parlamentā, solot pakļauties Norvēģijas konstitūcijai, saskaņā ar kuru karaļnamam ir galvenokārt simboliska loma.