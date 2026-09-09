Baltajā namā norit cīņa par ietekmi sarunās starp Krieviju un Ukrainu
ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIA) direktors Džons Retklifs gatavojas uzņemties aktīvāku lomu ASV sarunās ar Krieviju un Ukrainu, saviem Eiropas kolēģiem paziņojušas ASV amatpersonas.
Britu laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz avotiem, vēsta, ka Baltais nams neizslēdz iespēju ierobežot ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un prezidenta znota Džareda Kušnera līdzdalību sarunās. Tieši viņi pēdējā laikā vadīja sarunas par Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanu.
Avoti ziņo, ka Vitkofs, visticamāk, saglabās īpašā sūtņa statusu un paralēli Retklifam turpinās dalību miera sarunās starp Krieviju un Ukrainu. Pašlaik abi ierēdņi cīnās par to, kam un kādos jautājumos pienāksies vadošā loma.
Tajā pašā laikā Kušners draugiem izteicies, ka plāno pārorientēties no Krievijas un Ukrainas kara uz Tuvo Austrumu problēmām. Tramps pagaidām nav pieņēmis galīgo lēmumu šajā jautājumā. Baltais nams un CIP atteicās šīs ziņas komentēt.