Migrantu grupa Seutā spīdzina delfīnu mazuli; dzīvnieks vēlāk gājis bojā
Sašutuma vētru izraisījis video no Spānijas anklāva Seutas Ziemeļāfrikā. Tajā redzams, kā migrantu grupa no jūras izvelk delfīna mazuli un padod to no rokas rokā, lai ar bezpalīdzīgo dzīvnieku nofotografētos. Kā vēsta vietējie mediji, šo "izklaidi" delfīns nav pārdzīvojis un vēlāk gājis bojā.
Satraucošajos kadros redzams, kā vairāki migranti pludmalē aplenc delfīna mazuli. Viņi to izvelk no ūdens, satver aiz galvas un pat mēģina atvērt dzīvnieka muti, kamēr tas izmisīgi cenšas izrauties.
Kādā no video kadriem redzams, kā vīrietis paceļ delfīnu virs galvas un smaida kamerai, kamēr apkārtējie vēro notiekošo. Citā epizodē kāds vīrietis ar cigareti mutē tur dzīvnieku sev priekšā un ar to pozē. Kā vēsta Lielbritānijas izdevums "The Sun", incidenta vieta ir Trampolinas pludmale Seutā – teritorijā, kur pēdējā laikā uzturas liels skaits migrantu.
Īpaši satraucošs ir brīdis, kurā viens no vīriešiem sagrābj delfīnu aiz purna un velk ārā no ūdens uz akmeņaino krastu. Pēc tam viņš dzīvnieku paceļ un ļauj pūlim to apgrābstīt.
Notiekošajā mēģinājuši iejaukties divi cilvēki atstarojošās vestēs un cimdos, pieprasot nekavējoties atgriezt delfīnu ūdenī, taču sākotnēji viņu lūgumi ignorēti. Vēlāk situācijā iesaistījušies arī vietējie iedzīvotāji. Video dzirdami izmisīgi kliedzieni un aicinājumi bezpalīdzīgo dzīvnieku palaist vaļā.
Sitiens ar nūju
Dzīvnieku aizsardzības organizācija DAUBMA norāda, ka tās rīcībā ir video, fotogrāfijas un audioieraksti, kas apliecina vēl brutālāku rīcību – delfīnam ar nūju esot iesists pa galvu.
Arī Spānijas mediji ziņo par šādu versiju, norādot, ka dzīvnieks guvis smagus ievainojumus un vēlāk gājis bojā.
Lai gan oficiāli vēl nav apstiprināts, ka mirušais delfīns ir tas pats, kas redzams publiskotajos kadros, notikušais izraisījis plašu sabiedrības sašutumu.
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Tīmeklī sākta parakstu vākšana, pieprasot identificēt vainīgos un saukt viņus pie atbildības par nežēlīgu izturēšanos pret aizsargājamu dzīvnieku. Petīcijas autore Nadja Garsija Gomesa skaidro, ka 2. septembrī dezorientēts delfīna mazulis peldējis netālu no krasta, kad cilvēki to izvilkuši no ūdens.
Viņa uzsver, ka dzīvnieks bijis"objekts" fotogrāfijām un cietis no vardarbības.
Delfīni ir aizsargājama suga, tādēļ dzīvnieku tiesību aizstāvji pieprasa rūpīgu izmeklēšanu. Šokējošie kadri parādījušies laikā, kad Seutā jau tā valda saspringta situācija. Pēc nesenā masveida robežas pārkāpuma šajā Spānijas anklāvā joprojām atrodas tūkstošiem migrantu, un drošības jautājumiem pievērsta pastiprināta uzmanība.