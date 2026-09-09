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Šodien 18:48
Ukrainas drons aizsniedzis Krievijas enerģētikas uzņēmumu 2800 km attālumā
Ukrainas lidrobots pirmo reizi devis triecienu Jamalas Ņencu autonomajam apvidum, trešdien ziņo vietējās varasiestādes.
Apvidus gubernators Dmitrijs Artjuhovs pavēstīja, ka lidrobota atlūzas izraisījušas ugunsgrēku vienā no rūpniecības objektiem Novijurengojā.
Savukārt Krievijas diktatora Vladimira Putina pārstāvis Urālu reģionā Artjoms Žoga informēja, ka bezpilota lidaparāts uzbrucis Jamalas enerģētikas kompleksam.
Novijurengoja atrodas aptuveni 2800 kilometrus no Ukrainas robežas. Jamalas Ņencu autonomais apvidus nodrošina 80% no kopējā Krievijas dabasgāzes ieguves apjoma.