Histērija, pārpildītas viesnīcas un neziņa: aculieciniece par gaisa satiksmes haosu Lielbritānijā
Lielbritānijas lidostās tūkstošiem pasažieru, tostarp ceļotāji no Latvijas, iestrēguši pēkšņas gaisa satiksmes vadības sistēmas kļūmes dēļ, kas izraisījusi pilnīgu haosu un lidojumu masveida atcelšanu. Portālam Jauns.lv savā pieredzē dalījās rīdziniece Anna, kurai īss trīs dienu brauciens uz koncertu Londonā noslēdzās ar pamatīgu stresu.
Sieviete bija plānojusi otrdienas vakarā atgriezties mājās no Stanstedas lidostas, lai jau trešdienas rītā dotos uz darbu. Lai gan medijos pa dienu izskanēja informācija par tehniskām ķibelēm, lidostā sākotnēji nekas neliecināja par gaidāmo krīzi un drošības kontrole noritēja pavisam mierīgi.
Anna pacietīgi gaidīja savu pulksten 18.05 paredzēto "Ryanair" reisu uz Rīgu. Pirmie trauksmes signāli parādījās, tuvojoties iekāpšanas laikam. Sākumā lidojums tika pārcelts uz pulksten 20.50, bet aptuveni stundu vēlāk to atcēla pilnībā.
Milzu apjukums un neziņa
Kad kļuva skaidrs, ka lidojuma nebūs, pasažieriem neviens nekādus paskaidrojumus nesniedza. Tā kā vienlaikus atcēla arī vairākus citus reisus, lidostā valdīja milzu apjukums un neziņa – pūlī kādai sievietei pat sākās histērija, kamēr pārējie vienkārši mēģināja saprast, kā rīkoties tālāk. No citiem ceļotājiem izskanēja runas, ka ielidojušie reisi ir pieņemti, taču cilvēki netiek laisti ārā un stundām sēž lidmašīnās.
Saprotot, ka izkļūt no valsts ar lidmašīnu tuvākajā laikā neizdosies, jo traucējumi skāra gandrīz visas lidostas Anglijā, turklāt nebija zināms, vai arī rīt tie netiks atcelti, rīdziniece sāka meklēt alternatīvas. Tā kā gaisa satiksme bija paralizēta un sala burtiski slēgta, vienīgais loģiskais risinājums bija meklēt sauszemes ceļu uz kontinentālo Eiropu. Izpētot iespējas, Anna pieņēma lēmumu ar vilcienu doties uz Briseli, lai tālāk mājup lidotu jau no turienes.
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Viesnīcas pārpildītas
Tas nozīmēja, ka nakts kaut kur ir jāpārlaiž. Tači ātri vien kļuva skaidrs, ka atrast brīvu viesnīcu ir praktiski neiespējami. Tā kā reisus masveidā atcēla jau pa dienu, tūkstošiem citu iestrēgušo pasažieru visas tuvākās naktsmītnes bija aizņēmuši jau labu laiku pirms tam. Anna jau pavisam reāli apsvēra iespēju nakšņot turpat lidostā, tomēr beigās ar paziņu palīdzību izdevās atrast vietu, kur palikt.
Pēdējā brīdī iegādātās biļetes gan vilcienam, gan lidojumam no Beļģijas, protams, prasījis lielus un neparedzētus izdevumus. "Labi, ka man bija papildu līdzekļi, bet ko darīt tiem, kam to nav? Kas notiek ar cilvēkiem, kuri brauc uz mājām ar pēdējiem eiro kabatā?" retoriski jautā Anna. Viņa neslēpj, ka cer uz ceļojumu apdrošināšanas atbalstu vai cita veida kompensāciju par šiem zaudējumiem, taču tam pagaidām vēl nav pievērsusies. "Galvenais šovakar ir veiksmīgi nokļūt mājās," norāda rīdziniece, kura šobrīd tikusi līdz Briselei un lidostā gaida savu reisu uz Rīgu.
Tikmēr Lielbritānijas Nacionālais gaisa satiksmes dienests (NATS) turpina darbu pie sistēmas kļūmes seku novēršanas, atzīstot, ka atgūšanās no šīs krīzes prasīs laiku. Līdz trešdienai valstī atcelti vairāk nekā 150 lidojumi, bet otrdien atcelto reisu skaits sasniedza pat 1300, vissmagāk skarot Hītrovas lidostu. Haosa dēļ Lielbritānijas transporta ministre Heidija Aleksandra pieprasījusi garantijas par aviācijas sistēmu stabilitāti nākotnē, kamēr lidsabiedrību pārstāvji atklāti pieprasa NATS vadības demisiju par kārtējo reizi pieviltajiem pasažieriem.