Norvēģijā zemes klēpī guldīts karalis Haralds V
Oslo 9. septembrī desmitiem tūkstošu cilvēku atvadījās no Norvēģijas karaļa Haralda V, kurš pēc 35 tronī pavadītiem gadiem 89 gadu ...
FOTO: karaļi, prezidenti un tūkstošiem iedzīvotāju atvadās no Norvēģijas karaļa Haralda V
Norvēģijas galvaspilsētā Oslo 9. septembrī pēdējā gaitā tika izvadīts karalis Haralds V – tautā iemīļots monarhs, kurš valdīja valstī 35 gadus. Bērēs bija ieradušies Eiropas karaļnamu pārstāvji un valstu vadītāji, tai skaitā princis Viljams un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Bēru procesija sākās pie Karaļa pils. Procesijas priekšgalā devās jātnieku policijas vienība, Karaļa gvarde un Norvēģijas armijas orķestris, kas atskaņoja sēru mūziku. Pēc tam no tuvējā Akershūsas cietokšņa atskanēja pirmais no 21 lielgabala zalves šāviena. Neraugoties uz milzīgo cilvēku skaitu Oslo ielās, pilsētu bija pārņēmis neparasts klusums.
Aiz tēva zārka gāja jaunais Norvēģijas karalis Hokons VIII kopā ar saviem bērniem – kroņprincesi Ingrīdu Aleksandru un princi Sveri Magnusu –, kā arī savu māsu princesi Martu Luīzi. Haralda atraitne karaliene Sonja un jaunā karaliene Mete Marita procesijai sekoja karaliskajā automašīnā. Mete Marita pēdējos mēnešos saskārusies ar nopietnām veselības problēmām un jūnijā Oslo pārcieta plaušu transplantāciju.
Procesija no Karaļa pils devās uz Oslo katedrāli, kurā Haralds 1968. gada 29. augustā apprecējās ar Sonju Haraldsenu. Katedrāle iesvētīta 1697. gadā, un tajā kopš Norvēģijas monarhijas atjaunošanas 1905. gadā notikušas vairākas karaliskās kāzas – arī jaunā karaļa Hokona un karalienes Metes Māritas laulību ceremonija.
Karaliene Sonja uz zārka nolika sarkanu rozi
Pirms dievkalpojuma visā Norvēģijā tika ievērots klusuma brīdis, kura sākumu un beigas iezīmēja trīs baznīcas zvanu sitieni. Karaliskās gvardes karavīri ienesa ar sarkanu ceremoniālo audumu pārklāto zārku Oslo katedrālē. Dievkalpojumu vadīja Norvēģijas baznīcas prezidējošais bīskaps Ulavs Fikse Tveits, piedaloties arī Oslo bīskapei Sunnivai Gilverei. Par muzikālo programmu rūpējās katedrāles ērģelnieks Markuss Andrē Bergs kopā ar Oslo katedrāles kori.
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Ceremonijas emocionālākais brīdis bija karaļa atraitnes Sonjas atvadīšanās no dzīvesbiedra – viņa nolika uz karaļa zārka sarkanu rozi un, godbijīgi paklanījusies, atgriezās savā vietā līdzās ģimene
Līdzās viņai pirmajā rindā sēdēja karalis Hokons VIII, karaliene Mete Marita, kroņprincese Ingrīda Aleksandra un princis Svere Magnuss. Mete Marita ceremonijas laikā slaucīja asaras. Otrajā rindā atradās karaļa Hokona māsa princese Marta Luīze ar vīru Dureku Veretu un saviem trim bērniem. Kopā ar viņiem sēdēja arī Metes Māritas dēls Mariuss Borgs Heibijs, kurš notiesāts par seksuāliem noziegumiem un nav karaliskās ģimenes loceklis.
Zviedrijas kroņprincese aizlūdz par “tēvoci Haraldu”
Īpaša loma bēru dievkalpojumā bija Zviedrijas kroņprincesei Viktorijai, kura zviedru valodā nolasīja Svētā Asīzes Franciska lūgšanu. Viktorija bija Haralda V krustmeita, un Zviedrijas un Norvēģijas karaliskās ģimenes vieno ciešas attiecības. Pēc karaļa nāves viņa godināja “tēvoci Haraldu”, raksturojot viņu kā “izcili jauku cilvēku un paraugu”.
Bērēs piedalījās arī Zviedrijas karalis Kārlis XVI Gustavs un karaliene Silvija, princis Daniels, princese Madlēna ar vīru Krisu O’Nīlu, kā arī princese Kristīna un viņas vīrs Tords Magnusons. Zviedriju ceremonijā pārstāvēja arī premjerministrs Ulfs Kristersons.
Oslo ierodas Eiropas karaļnami
Haraldu V pēdējā gaitā pavadīja aptuveni 30 karaļnamu pārstāvji. Lielbritānijas karali Čārlzu III bērēs pārstāvēja Velsas princis Viljams. Princese Anna bērēs piedalījās kā jaunā Norvēģijas karaļa Hokona krustmāte, nevis kā oficiāla Lielbritānijas karaļnama pārstāve.Procesijā Viljams un Anna devās aiz Japānas kroņprinča Akišino un kroņprinceses Kiko.
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No Dānijas ieradās karalis Frederiks X un karaliene Mērija, bet Beļģiju pārstāvēja karalis Filips un karaliene Matilde. Bērēs piedalījās arī Spānijas karalis Felipe VI un karaliene Letīsija, Nīderlandes karalis Vilems Aleksandrs un karaliene Maksima, viņu vecākā meita Orānijas princese Katarīna Amālija, kā arī bijusī karaliene princese Beatrikse. Norvēģijas Karaļnams apstiprināja, ka bēres apmeklēja arī Monako, Luksemburgas, Lihtenšteinas, Grieķijas, Marokas un Taizemes karaļnamu pārstāvji. No Tuvajiem Austrumiem bija ieradies Jordānijas karalis Abdulla II ar karalieni Rāniju.
Bērēs piedalās Zelenskis un valstu vadītāji
Atvadīties no Norvēģijas monarha ieradās arī 17 valstu vadītāji, kuri nepārstāv karaļnamus, un piecu ārvalstu valdību vadītāji. Procesijā piedalījās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš gāja kopā ar Vācijas prezidentu Franku Valteru Šteinmeieru. Viņiem priekšā devās Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre.
Bērēs bija pārstāvēta arī Latvija, Lietuva, Moldova, Igaunija, Albānija, Kanāda, Slovēnija, Čehija, Somija, Islande, Gruzija, Grieķija, Polija, Īrija un Ungārija. Ceremoniju apmeklēja Dānijas, Marokas, Zviedrijas, Taizemes un Francijas premjerministri, kā arī Norvēģijas parlamenta prezidents Masuds Garahhani, kurš dievkalpojuma laikā paklanījās karaļa zārka priekšā.
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Četri iznīcinātāji “pazudušā cilvēka” formācijā
Pēc dievkalpojuma virs Oslo katedrāles pārlidoja četri Norvēģijas Karalisko gaisa spēku iznīcinātāji F-35. Tie lidoja tā dēvētajā “pazudušā cilvēka” formācijā, ko izmanto, lai godinātu mirušos militārpersonas un sabiedrībā nozīmīgas personas. Pēc tam zārks procesijā tika nogādāts Akershūsas cietoksnī. Vairāk nekā 700 gadu senais cietoksnis atrodas Oslo centrā un slejas pār pilsētu un tās piekrasti. Zem cietokšņa baznīcas atrodas Karaliskais mauzolejs, kurā apbedīti Norvēģijas monarhi.
Cietokšņa kapelā notika privāta ceremonija, kurā piedalījās ģimenes locekļi, citu valstu karaļnamu pārstāvji, ārvalstu viesi, Norvēģijas parlamenta prezidents un premjerministrs. Pēc tās Haralda V zārks tika nolaists Karaliskā mauzoleja kriptā. Karalis apbedīts līdzās savam tēvam karalim Ūlavam V, mātei kroņprincesei Martai, kā arī vecvecākiem – karalim Hokonam VII un karalienei Modai.
“Tautas karalis”, kurš modernizēja monarhiju
Haralds V Norvēģijas vēsturē paliks kā populārs monarhs un vienojoša personība, kas 35 valdīšanas gados palīdzēja modernizēt karaļnamu. Viņš savulaik lauza tradīcijas, apprecot sievieti bez aristokrātiskas izcelsmes, un bija līdzās sabiedrībai valsts smagākajos brīžos.
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Karaļnama vērotāji Haraldu raksturojuši kā vienkāršu, cienītu un tautā mīlētu valdnieku, kurš daudziem atgādinājis visas nācijas vectēvu. Viņš tika dēvēts par “tautas karali” – šo apzīmējumu savulaik lietoja arī attiecībā uz viņa tēvu Ūlavu V. Desmitiem tūkstošu cilvēku klusā klātbūtne Oslo ielās karaļa pēdējā ceļā apliecināja, cik nozīmīga vieta Haraldam bija Norvēģijas sabiedrībā.
Norvēģijas karalis Haralds V mūžībā devās 2026. gada 28. augustā 89 gadu vecumā. Pēc viņa nāves par jauno Norvēģijas karali kļuvis Haralda dēls Hokons VIII, kurš līdz šim pazīstams kā kroņprincis Hokons.