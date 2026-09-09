Novembrī Putins, Tramps un Sji varētu tikties trīspusējā samitā, ziņo Kremlis
Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Tramps otrdien telefonsarunas gaitā apsprieduši ideju par trīspusējas tikšanās rīkošanu ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu gaidāmajā novembra samitā, trešdien paziņoja Kremlis.
Kremlis norādījis, ka samits varētu notikt Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības organizācijas (APEC) rīkotajā samitā, kas no 18. līdz 19. novembrim norisināsies Ķīnas pilsētā Šendženā. Kamēr Putina dalība pasākumā ir apstiprināta, Baltais nams vēl nav paziņojis, vai samitu apmeklēs arī Tramps.
Uz jautājumu, vai Tramps un Putins otrdienas telefonsarunā apsprieda ideju par trīspusēju tikšanos Šeņdžeņā, Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs atbildēja: "Bez šaubām!" "Šī iespēja jau iepriekš ir minēta, un tāda iespēja būs," Peskovs sacīja žurnālistiem.
APEC ir starpvaldību forums, kura pirmsākumi meklējami 1980. gados. Šī organizācija, kurā ietilpst arī ASV, Krievija un Ķīna, ir viens no svarīgākajiem ekonomiskās sadarbības forumiem Āzijas un Klusā okeāna reģionā. ASV prezidenta pārstāvji Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners nedēļas nogalē apmeklēja Maskavu un Kijivu.
Kā otrdien žurnālistiem sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Trampa sūtņi atveda "pāris labu, cienījamu priekšlikumu", taču "vai būs rezultāts, to es pagaidām nezinu". Zelenskis arī sacīja, ka cer septembra otrajā pusē tikties ar Trampu, lai apspriestu jautājumu par Ukrainas pretraķešu aizsardzību. Kaut arī prezidents konkrētu iespējamās tikšanās vietu un laiku neminēja, ukraiņu mediji pieļauj, ka tā varētu notikt Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas gaitā.