VIDEO: Krievijas karavīri pirms uzbrukuma Donbasā ierakstījuši pirmsnāves vēstījumu
Krievijas karavīri pirms došanās uzbrukumā ierakstījuši video gadījumam, ja viņi ies bojā, un paziņoja, ka tiek sūtīti ieņemt drupas un dzelzceļu, lai gan paši nesaprot šāda uzbrukuma jēgu.
Sociālajos tīklos parādījies video, kurā Krievijas karavīri pirms kārtējā uzbrukuma ierakstījuši vēstījumu gadījumam, ja viņi neatgriezīsies. Ierakstā karavīri atzīst, ka nesaprot, kādēļ viņiem jācīnās par drupām un dzelzceļu Donbasā, tomēr pavēli pildīšot.
"Ja nu ar mums kaut kas notiek, saviem tuviniekiem gribam pateikt, ka mēs šeit līdz pēdējam stāvējām par Krieviju un vēlam, lai jums viss būtu labi. Šeit ir drosmīgi, stipra gara puiši, gļēvuļu nav. Mēs tik un tā iesim un izdarīsim savu darbu. Neviens neizvairīsies, neviens no turienes neaizies. Mums apsolīja artilērijas atbalstu, apsolīja evakuāciju, mums teica, ka viss būs labi. Taču, ja mūsu grupa neatgriezīsies, ja ar mums notiks kaut kas slikts, šis video nekavējoties nonāks internetā," saka karavīri.
Pēc viņu teiktā, vēstījums ierakstīts 15 cilvēku grupas vārdā – desmit karavīru un piecu rezervistu. Viņi aicina sabiedrību un blogerus pievērst uzmanību tam, kā Krievijas armijā tiek sagatavoti mobilizētie un līgumkaravīri, kurus sūta uzbrukumos.
"Mēs visas savas grupas vārdā – desmit cilvēki un pieci rezervisti, kopā 15 cilvēki – lūdzam sabiedrību aktualizēt šo jautājumu. Kā tiek sagatavoti mūsu mobilizētie, kā tiek sagatavoti līgumkaravīri. Visi puiši šeit jau dienē ar otro līgumu. Ir "Ahmat" karotāji, specvienību karavīri, ir "Vagner" kaujinieki, kuri nenobīsies un izpildīs savu uzdevumu. Taču ļoti žēl mobilizēto puišu, kuri automātu rokās turējuši vien dažas reizes. Lūdzam visu sabiedrību, visus blogerus – nezinu, vai tas līdz jums nonāks, bet aktualizējiet šo jautājumu. Šeit iznīcina krievu tautu. Vienības nav pilnībā nokomplektētas. Šeit, Kliščijivkā, jau acīmredzot krituši aptuveni 1000 cilvēku, varbūt pat vairāk – 1200. Tur nav, ko darīt. Iespējams, jūs šos puišus redzat pēdējo reizi. Turpinās kaujas par drupām, par dzelzceļu, kas būtībā nevienam nav vajadzīgs. Es nesaprotu, ar kādu mērķi mēs turp dodamies, bet mēs tur ieiesim. Neviens neatkāpsies. Mūsu bojāejas gadījumā lūdzam saukt pie kriminālatbildības pulka komandieri un atbildīgo vadību," viņi paziņoja.
Karavīri atklāti runā par nepilnīgi nokomplektētām vienībām, vāju sagatavotību un milzīgiem zaudējumiem, tomēr ir gatavi doties uzbrukumā, jo atteikšanās no pavēles faktiski netiek apsvērta.
Zīmīgi, ka video ierakstīts kā sava veida "apdrošināšana" – ja grupa neatgriezīsies, ierakstam bija jānonāk internetā. Tas liecina, ka paši karavīri pieļāva lielu bojāejas iespējamību un centās panākt, lai vismaz pēc viņu nāves sabiedrība pievērstu uzmanību notiekošajam šajā frontes posmā.
Kliščijivka ir ciems Ukrainā netālu no Bahmutas, Doneckas apgabalā.Tas smagu kauju dēļ Krievijas–Ukrainas karā ir pilnībā iznīcināts un pamests.
Ukrainas Desanta trieciena spēku 80. atsevišķā triecienbrigāde 2023. gadā nofilmēja to, kas palicis pāri no apdzīvotā punkta.
Publicētajos kadros atbrīvotais ciems vairāk izskatās pēc izdegušas zemes. Kliščijivkā gandrīz vairs nav saglabājušās mājas.
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"Pilnīgas drupas. Mirusi zeme. Kliščijivka... Kārtējais pierādījums kārtējam noziegumam pret cilvēci. Vēl viens iemesls, lai nekad neaizmirstu visu, ko okupants pastrādājis uz mūsu zemes," teikts vēstījumā.