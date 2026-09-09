Hodžess norāda uz Vitkofa un Kušnera kritisku kļūdu Maskavas vizītes laikā: "Divi nedisciplinēti muļķi"
Ģenerālis Bens Hodžess uzskata, ka Donalda Trampa sūtņiem Stīvam Vitkofam un Džaredam Kušneram trūkst profesionalitātes, lai veiksmīgi risinātu sarunas ar Maskavu un Kijivu.
Bijušais ASV Sauszemes spēku komandieris Eiropā ģenerālis Bens Hodžess kritizējis Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru par Krievijas nodrošinātā transporta izmantošanu vizītes laikā Krievijā. Pēc viņa teiktā, šāda neuzmanība ļauj Maskavai faktiski piekļūt ASV pārstāvju sarunām.
"Krievi nodrošināja Vitkofam un Kušneram transportu. Sanāk, ka divi nedisciplinēti "muļķi" sēž krievu automašīnā, viņus kaut kur ved, un viss, ko viņi šajā automašīnā runā, kļūst pieejams krieviem," paziņoja Hodžess.
Pēc amerikāņu ģenerāļa domām, problēma ir ASV pārstāvju pieredzes un nepieciešamās disciplīnas trūkumā, lai gan viņi piedalās svarīgās diplomātiskajās misijās.
HODGES: Russians also provided transportation for Witkoff and Kushner. So you’ve got two undisciplined “knuckleheads” sitting in a Russian car being driven around, and every single thing they said inside that car was available to Russians. That’s the problem with these amateurs. pic.twitter.com/eGYuWbQ7a5— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 8, 2026
Hodžess runāja par neseno Donalda Trampa sūtņu vizīti Maskavā, kur Vitkofs un Kušners tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Pēc vizītes Maskavā ASV sarunvedēji devās uz Kijivu.
"Bloomberg" vēstīja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins 5. septembrī licis ASV prezidenta Donalda Trampa īpašajiem sūtņiem Stīvam Vitkofam un Džaredam Kušneram vairākas stundas gaidīt tikšanos Kremlī. Šādā veidā Kremļa saimnieks centies demonstrēt savu spēku Krievijas iekšējai auditorijai pirms Valsts domes vēlēšanām.