Hodžess norāda uz Vitkofa un Kušnera kritisku kļūdu Maskavas vizītes laikā: "Divi nedisciplinēti muļķi"
Foto: Ekrānuzņēmums
Bijušais ASV Sauszemes spēku komandieris Eiropā ģenerālis Bens Hodžess norādīja uz ASV pārstāvju pieredzes un nepieciešamās disciplīnas trūkumu, lai gan viņi piedalās svarīgās diplomātiskajās misijās.
Pasaulē

Hodžess norāda uz Vitkofa un Kušnera kritisku kļūdu Maskavas vizītes laikā: "Divi nedisciplinēti muļķi"

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Ģenerālis Bens Hodžess uzskata, ka Donalda Trampa sūtņiem Stīvam Vitkofam un Džaredam Kušneram trūkst profesionalitātes, lai veiksmīgi risinātu sarunas ar Maskavu un Kijivu.

Hodžess norāda uz Vitkofa un Kušnera kritisku kļūd...

Bijušais ASV Sauszemes spēku komandieris Eiropā ģenerālis Bens Hodžess kritizējis Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru par Krievijas nodrošinātā transporta izmantošanu vizītes laikā Krievijā. Pēc viņa teiktā, šāda neuzmanība ļauj Maskavai faktiski piekļūt ASV pārstāvju sarunām.

"Krievi nodrošināja Vitkofam un Kušneram transportu. Sanāk, ka divi nedisciplinēti "muļķi" sēž krievu automašīnā, viņus kaut kur ved, un viss, ko viņi šajā automašīnā runā, kļūst pieejams krieviem," paziņoja Hodžess.

Pēc amerikāņu ģenerāļa domām, problēma ir ASV pārstāvju pieredzes un nepieciešamās disciplīnas trūkumā, lai gan viņi piedalās svarīgās diplomātiskajās misijās.

Hodžess runāja par neseno Donalda Trampa sūtņu vizīti Maskavā, kur Vitkofs un Kušners tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Pēc vizītes Maskavā ASV sarunvedēji devās uz Kijivu.

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