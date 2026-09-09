Krievija plāno izmēģināt jaunas ballistiskās raķetes ar darbības rādiusu līdz 800 kilometriem
Krievija līdz 2026. gada beigām plāno izmēģināt jauna tipa ballistisko raķeti, kuras darbības rādiuss sasniedz līdz 800 kilometriem.
Par to Ukrainas un NATO Starpparlamentārās padomes sanāksmē paziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) vadītāja vietnieks Vadims Skibickis.
"Pēc mūsu aplēsēm, Krievija līdz šā gada beigām plāno veikt jauna tipa ballistiskās raķetes ar darbības rādiusu līdz 800 kilometriem noslēdzošos izmēģinājumus," sacīja Skibickis.
HUR uzskata, ka jaunā ballistiskā ieroča izmēģinājumu laikā Krievijas spēki varētu mēģināt veikt triecienus mērķiem Ukrainas rietumos.
"Agresorvalsts Krievija arī palielina raķešu un dronu triecienu intensitāti Ukrainai, cenšoties izraisīt sociālo un ekonomisko krīzi. Šim nolūkam Maskava vēlas palielināt ballistisko raķešu ražošanu un šo ieroču darbības rādiusu," HUR citē Skibicki.
Skibickis aicināja Ukrainas partnervalstis pastiprināt sankcijas pret Maskavu, lai neļautu Krievijai iegūt ārvalstīs ražotus komponentus, jo īpaši tādus, kas tiek izmantoti tāla darbības rādiusa ieročos.
Krievijas armija uzbrukumos Ukrainai izmanto dažādu veidu ballistiskās raķetes. To vidū ir "Iskander-M" kompleksu raķetes 9M723, Ziemeļkorejas Krievijai piegādātās KN-23/24 raķetes, "Zircon" raķetes un citi ieroči.