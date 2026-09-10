Mainās Latvijas izmērs jaunajā pasaules kartē un Baltijas valstis balso atšķirīgi: ANO atbalsta "Vienlīdzīgās Zemes" karti
ANO Ģenerālā asambleja 4. septembrī nobalsojusi par tradicionālās pasaules kartes aizstāšanu ar tādu, kas precīzāk atspoguļo Āfrikas patieso izmēru. Taču jaunā karte radikāli mainījusi arī Latvijas un pārējo Baltijas valstu izmēru, izrādās — Baltijas valstis arī atšķirīgi par to balsojušas.
Kādēļ vispār šādu balsojumu uzskatīja par nepieciešamu
Mums tik ierastā pasaules karte, ko dēvē par Merkatora projekciju, tapusi tālajā 1569. gadā, lai lielo ģeogrāfisko atklājumu laikmetā palīdzētu Eiropas jūrasbraucējiem orientēties un kuģot pa pasaules jūrām. Tās autors, flāmu ģeogrāfs un kartogrāfs Gerhards Merkators (1512-1594) atrisināja principiālo problēmu, ar ko saskārās visi kuģotāji— lai uz plakanas kartes būtu iespējams novilkt taisnu līniju, kas precīzi sakristu ar kompasa rādījumu. Tā kā taisnas līnijas viņa kartē atbilst nemainīgam kompasa virzienam, jūrnieki to varēja izmantot, lai plānotu kuģošanas maršrutus.
Tomēr virzienu precizitāte tika panākta uz teritoriju izmēru precizitātes rēķina. Jo tālāk no ekvatora atrodas sauszemes teritorijas, jo lielākas tās izskatās kartē. Kartes izkropļojumi radušies tādēļ, ka zemeslodes virsmu nav iespējams pilnīgi precīzi attēlot divdimensiju plaknē. Veidojot jebkuru pasaules karti, kartogrāfiem nākas pieļaut zināmus kompromisus. Merkatora projekcijā Zemes izliekums tiek attēlots tā, ka ekvatora tuvumā esošās teritorijas šķiet mazākas, nekā tās ir patiesībā, savukārt poliem tuvākās teritorijas – lielākas.
JUST IN: UN votes 164-1 to ditch the Mercator projection in favor of the “Equal Earth” map, with the U.S. casting the lone vote against. pic.twitter.com/XoP96pZwYl— Polymarket (@Polymarket) September 4, 2026
Merkatora projekcija, kura joprojām ir tādu mūsdienu servisu kā “Google Maps” vai gandrīz visu citu GPS navigācijas sistēmu pamatā, jau sen tika kritizēta, jo tajā Āfrika izskatās aptuveni tikpat liela kā Grenlande, lai gan patiesībā Āfrikas platība ir aptuveni 14 reižu lielāka. Arī Ziemeļeiropa un Ziemeļamerika salīdzinājumā ar ekvatora tuvumā esošajiem reģioniem tiek attēlotas nesamērīgi lielas, piemēram, Zviedrija un Somija izskatās gandrīz tikpat lielas kā Indija (kas patiesībā ir attiecīgi apmēram 7 un 10 reižu lielāka), utt.
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Lai gan sākotnēji Merkatora projekcija tika radīta navigācijas vajadzībām, tā joprojām tiek plaši izmantota mācību materiālos, plašsaziņas līdzekļos, digitālajās platformās un oficiālajos materiālos. ANO rezolūcijā norādīts, ka šie izkropļojumi ir veicinājuši Āfrikas “simbolisku mazināšanu” un nostiprinājuši nelīdzsvarotu priekšstatu par pasauli.
Lai šo problēmu risinātu, kartogrāfu komanda 2018. gadā izveidoja vienāda laukuma kartes projekciju, ko nosauca par “Equal Earth”. Šā gada februārī visas 54 Āfrikas Savienības dalībvalstis nolēma to izmantot, norādot, ka tā “precīzāk atspoguļo visu kontinentu, jo īpaši Āfrikas, patiesos izmērus”.
ANO rezolūcijā šādu izkropļojumu novēršana raksturota kā “kognitīvā taisnīguma un vēsturiskās atmiņas atjaunošanas” akts, kā arī norādīts uz 2018. gadā izstrādāto “Equal Earth” projekciju, kas precīzāk ataino teritoriju savstarpējās izmēru proporcijas. “Taisnīga karte nemaina pasaules ģeogrāfiju – tā maina to, kā mēs redzam pasauli,” paziņoja rezolūcijas iniciatores, Āfrikas valsts Togo ārlietu ministrs Robērs Disē.
ANO balsojums nav juridiski saistošs, tomēr paredzams, ka tā rezultātā varētu mainīties kartes, ko izmanto dažādas institūcijas visā pasaulē. ANO vietnē norādīts, ka rezolūcija neaizliedz Merkatora projekciju un nenosaka, ka tā obligāti jāaizstāj ar kādu konkrētu alternatīvu. “Valdības, skolas, starptautiskās organizācijas un tehnoloģiju uzņēmumi tiek mudināti gadījumos, kad būtiska ir teritoriju izmēru savstarpējā attiecība, izmantot “Equal Earth” projekciju un citas tā dēvētās vienāda laukuma kartes, kā arī izglītot sabiedrību par jebkuras plakanas kartes ierobežojumiem, attēlojot sfērisku planētu.”
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Cik liela turpmāk izskatīsies Latvija?
Kopš bērnības ierastajā pasaules kartē Latvija izmēra ziņā izskatās tikpat liela kā uz ekvatora esošās Kenija (kas patiesībā ir apmēram 9 reižu lielāka) vai Ekvadora (apmēram 4,4 reižu lielāka). Kā vēsta portāls “lsm.lv”, jaunajā kartē Latvijas izmērs radikāli samazināsies – Merkatora versijā Latvija izskatās aptuveni 3,4 reizes lielāka, nekā ir patiesībā, salīdzinot ar valstīm, kas atrodas tuvu ekvatoram. Tādējādi milzīgā Madagaskaras sala nešķiet pārlieku lielāka par Baltijas valstīm kopā, kaut arī ir deviņas reizes lielāka par Latviju.
Rezolūciju pieņem, Krievija līksmo, bet Baltijas valstis balso atšķirīgi
Par Āfrikas valsts Togo iesniegto un Āfrikas Savienības dalībvalstu atbalstīto rezolūciju “Izlabot karti” (Correct the Map) nobalsoja 164 valstis, tostarp kādreizējās Āfrikas koloniālās lielvaras Francija un Lielbritānija. Arī agresorvalsts Krievija balsoja "par", tās ruporam TASS līksmi paziņojot, ka 2014. gadā anektētā Krima ir "legalizēta", jo esot iekrāsota tāpat kā pārējā Krievija.
Крым на карте Equal Earth, поддержку которой в ООН одобрили 164 страны, обозначен тем же цветом, что и регионы России, передает корреспондент ТАСС:https://t.co/hpb5KeVdJ2 pic.twitter.com/98FXJtXFv2— ТАСС (@tass_agency) September 4, 2026
Tie, kas spēj atšķirt krāsas, var redzēt, ka Krievijas propagandisti kārtējo reizi samelojušies, jo Krima ir iekrāsota citā krāsā nekā pārējā Krievija. Taču lietas būtību tas nemaina, tā ir iekrāsota arī savādāk nekā Ukraina, kurai tā pieder saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.
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Taču ne visas valstis jauno karti uztvērušas ar atplestām rokām, ņemot vērā savdabīgi izcelto Krimas pussalu. Atšķirīgi balsojušas arī Baltijas valstis. Karti atbalstošo valstu skaitā bija arī Latvija, piekrītot Eiropas Savienības vairākuma nostājai. Tikai ASV balsoja pret, bet atturējās sešas valstis — ne tikai Ukraina, bet arī Lietuva un Igaunija, kā arī Gruzija, Moldova un Serbija.
On September 4, 2026, the UN General Assembly adopted a resolution with the noble title “Correct the Map.” There were 164 votes in favor, one against (the United States), and six abstentions: Estonia, Lithuania, Georgia, Moldova, Serbia, and Ukraine. The document recommends that… pic.twitter.com/rQrOeiZquc— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) September 6, 2026
Jāpiebilst, ka atšķirībā Krimas, kā arī atsevišķi attēlotās Kosovas, kuras neatkarību neatzīst ne tikai Serbija, kā arī Krievija, Ķīna, Indija, lielākā daļa Āfrikas un Latīņamerikas valstu, bet pat Eiropas Savienībā ietilpstošās Spānija, Slovākija, Rumānija, Grieķija un Kipra, jaunajā ANO apstiprinātajā kartē nav atsevišķi norādītas Krievijas sagrābtās teritorijas Gruzijā (Abhāzija un Dienvidosetija) un Moldovā (Piedņestra).
Lietuvas Ārlietu ministrija paziņoja, ka lēmumu atturēties no balsojuma pamudināja tas, kā ANO rezolūcijā minētajā “Equal Earth” tīmekļa vietnē attēlota Krima. “Šādu lēmumu pamudināja rezolūcijā ietvertās atsauces uz Equal Earth tīmekļa vietni, kur okupētā Krima ir nodalīta no Ukrainas,” ministrija paziņoja “lrt.lt.” “Lai gan rezolūcijas mērķis ir precīzāk attēlot valstu un kontinentu faktisko izmēru, mēs nevaram ignorēt neprecizitātes politiskās kartes attēlojumā.” Ministrija uzsvēra, ka Lietuva neatzīst nekādu Ukrainas teritorijas robežu pārzīmēšanu, kas panākta ar spēku. “Mēs atbalstām Ukrainas suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās, tostarp Krimu un visas uz laiku okupētās teritorijas,” paziņoja ministrija.
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Analoģiska argumentācija bija arī Igaunijai, kas atbalsta lielāku ģeogrāfisko precizitāti pasaules kartēs, taču tā nekad nedrīkst tikt panākta uz teritoriālās integritātes rēķina. Tādēļ Igaunija, paužot solidaritāti ar Ukrainu, ANO balsojumā par šo rezolūciju atturējās: "Kartēs Ukraina ir jāattēlo tās starptautiski atzītajās robežās, tostarp ar Krimu. Krima ir Ukraina," paziņoja Igaunijas Ārlietu ministrija.
Latvija pievienojās ES vairākuma viedoklim, ka "ANO Ģenerālā asambleja nav nobalsojusi par robežu maiņu Ukrainā vai citur pasaulē," paziņoja Latvijas pārstāvniecība ANO. "Krima ir un būs Ukraina gan ANO un citās starptautisko organizāciju kartēs, gan starptautiskajās tiesībās."
ANO Ģenerālā asambleja nav nobalsojusi par robežu maiņu Ukrainā vai citur pasaulē. ANO uztur oficiālās pasaules kartes un kartogrāfiskos avotus, saskaņā ar ANO politiku un starptautiski atzītām robežām https://t.co/NfSiMooZjI Krima ir un būs Ukraina gan ANO un citās starptautisko…— Latvia Mission to the UN | #StandWithUkraine🇺🇦 (@LatviaUN_NY) September 6, 2026
Ukraina paziņoja, ka atbalsta centienus novērst vēsturiskos izkropļojumus, kas skar Āfriku un citus “globālo Dienvidu” reģionus, tomēr iebilda pret to, kā dažās “Equal Earth” kartēs attēlotas Krievijas okupētās Ukrainas teritorijas. Ukrainas pārstāvis brīdināja, ka šīs projekcijas atbalstīšana bez pietiekamiem drošības mehānismiem varētu atvērt “Pandoras lādi”, ļaujot kartēm radīt neskaidrības par strīdīgām teritorijām. ““Equal Earth” kartēs atsevišķas Ukrainas teritorijas daļas, kuras uz laiku okupējusi Krievija, klaji pārkāpjot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus un starptautiskās tiesības, ir attēlotas pilnīgi nepieņemamā veidā. Šajā “Equal Earth” kartes attēlojumā ir ietverta informācija, kas ir pretrunā starptautisko tiesību pamatprincipiem – valstu suverenitātei un teritoriālajai integritātei,” paziņoja Ukrainas pārstāvis.
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Eiropas Savienība rezolūciju atbalstīja, vienlaikus pievēršoties tai pašai problēmai. Īrijas pārstāvis, runājot ES vārdā, uzsvēra, ka rezolūcija attiecas tikai uz sauszemes teritoriju savstarpējo izmēru attēlojumu un nekādā veidā neskar valstu suverenitāti, teritoriju statusu vai starptautiski atzītas robežas. “Šajā sakarā mēs uzsveram, ka rezolūcija neattiecas un nekādā veidā neietekmē jautājumus, kas saistīti ar suverenitāti, teritoriju statusu, robežu noteikšanu vai starptautiski atzītām valstu robežām Eiropā, Āfrikā vai jebkurā citā pasaules daļā. ES arī norādīja, ka tās atbalsts rezolūcijai nenozīmē, ka tā apstiprina “Equal Earth” tīmekļvietnē publicētajās kartēs redzamo robežu attēlojumu.
Kaut gan atbalstot rezolūciju, Lielbritānijas pārstāve izteicās kategoriskāk: “Vēlamies arī paust bažas par to, kā “Equal Earth” projektā ir attēlotas teritoriālās robežas, kā arī par to pavadošo formulējumu, kas var radīt atšķirīgas interpretācijas par sen iedibinātām starptautiskās sabiedrības nostājām, tostarp attiecībā uz Krimas statusu,” viņa paziņoja. “Kartes nedrīkst slēpt vai leģitimizēt nesenos aktus, kurus tik daudzas dalībvalstis ir atzinušas par agresiju. Krima ir Ukraina. Krievija ar varu iebruka Krimā, un tās mēģinājums anektēt pussalu ir nelikumīgs un juridiski spēkā neesošs. Apvienotā Karaliste neatzīst un nekad neatzīs Krievijas pretenzijas uz Krimu vai jebkuru citu Ukrainas teritoriju.”
ASV vienīgā balso pret un nopeļ šādu rezolūciju principā
Savukārt ASV pārstāve ANO Jarina Ferenceviča paziņoja, ka šāda rezolūcija izsmej ANO Ģenerālās asamblejas darbu un tās būtību. “Lai gan šī iniciatīva tiek pasniegta kā šķietami nevainīgs mēģinājums koriģēt kartogrāfiskās proporcijas, Amerikas Savienotās Valstis skaidri saskata, ka to nevar nodalīt no daudz plašāka un radikālāka ideoloģiska projekta, kura sastāvdaļa tā ir, – un to nepārprotami un atklāti atzīst arī šīs iniciatīvas skaļākie un pārliecinātākie atbalstītāji. Tā vietā, lai pievērstos patiesi būtiskiem jautājumiem, kas saistīti ar starptautisko mieru, labklājību un labām valstu savstarpējām attiecībām, šī institūcija diskutē par 16. gadsimta karšu projekcijām un to lomu reparāciju un kognitīvā taisnīguma veicināšanā,” viņa paziņoja. “Kad Apvienoto Nāciju Organizācija vaicā, kāpēc tā pasaulē zaudē leģitimitāti un kāpēc to atkal un atkal neuztver nopietni, mēs norādām tieši uz šādām rezolūcijām.”
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Jāpiebilst, ka šā gada 25. martā ASV kopā ar Izraēlu un Argentīnu balsoja pret Ganas ierosināto un 123 valstu atbalstīto ANO rezolūciju, kurā transatlantiskā vergu tirdzniecība tika pasludināta par “smagāko noziegumu pret cilvēci” un tādējādi tika pavērts ceļš uz atvainošanās un reparāciju pieprasīšanu. Toreiz 52 valstis, ieskaitot Eiropas Savienības dalībvalstis un Lielbritāniju, atturējās. Ironiski, bet Krievija, kas gadsimtu gaitā pati vardarbīgi kolonizējusi milzīgas teritorijas Urālos, Sibīrijā un Tālajos Austrumos un mūsdienās aktīvi turpina kaimiņvalsts zemju sagrābšanas karu, balsoja “par”.