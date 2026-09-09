Ukrainas varas gaiteņos jauns satricinājums - pretkorupcijas izmeklēšana sasniedz ģenerālprokuroru; ko atklāja operācija "Kartāga"
Ģenerālprokurors ir jau trešā ietekmīgā amatpersona, kuras krišanu panākušas pretkorupcijas iestādes. Tas, kas var izskatīties pēc valdības krīzes, patiesībā liecina par valsti, kurā augstākajos varas ešelonos sāk beigties nesodāmība.
Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko 7. septembrī atkāpās no amata tikai dažas stundas pēc tam, kad publiski bija aizstāvējies pret viņam izvirzītajiem pārmetumiem. Tas notika laikā, kad pretkorupcijas izmeklētāji pietuvojās iespējamai noziedzīgai organizācijai, kas darbojusies viņa paša vadītajā iestādē.
"Es nevēlos, lai ģenerālprokurora amats tiktu izmantots kā politiskās konfrontācijas instruments," Kravčenko paziņoja "Telegram", informējot par savu atkāpšanos. "Mana nostāja attiecībā uz izvirzītajām apsūdzībām nav mainījusies."
Kravčenko apsūdzības ir noliedzis visu laiku, tostarp 6. septembra paziņojumā, kurā noraidīja jebkādu savu saistību ar zvanu centru aizsargāšanu.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis 7. septembra vakarā apstiprināja Kravčenko atkāpšanos.
"Man bija diezgan ilga tikšanās ar ģenerālprokuroru. Viņš iesniedza attiecīgu atlūgumu, un iesniegums tiks nosūtīts Augstākajai radai," sacīja Zelenskis, piebilstot, ka dienas gaitā risinājis vairākus ar amatpersonām saistītus jautājumus un ticies arī ar Nacionālā pretkorupcijas biroja (NABU) un Specializētās pretkorupcijas prokuratūras (SAPO) vadītājiem.
Kravčenko atkāpšanās vēl nav galīga – par to jālemj parlamentam.
No pirmā acu uzmetiena tas izskatās pēc kārtējā skandāla. Taču situāciju var vērtēt arī gluži pretēji.
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Kravčenko ģenerālprokurora amatā tika iecelts 2025. gada jūnijā, kad pretkorupcijas iestādes arvien vairāk pievērsās prezidentam pietuvinātām personām. Viņa iecelšana sakrita ar likumprojekta Nr. 12414 virzīšanu, kas NABU un SAPO būtu pakļāvis ģenerālprokurora kontrolei.
Šis likums izraisīja pirmos ielu protestus Ukrainā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma. Desmit dienu laikā parlaments atcēla tās normas, kas atņēma pretkorupcijas iestādēm neatkarību.
Tomēr normas, kas Kravčenko nodrošināja faktisku monopolu pār personāla jautājumiem prokuratūras sistēmā, tā arī netika atceltas.
Kopš tā laika šīs pretkorupcijas iestādes panākušas Andrija Jermaka – vienas no ietekmīgākās valsts amatpersonas – aiziešanu no amata. Tagad tās nonākušas līdz pašam ģenerālprokuroram, kura vadītā iestāde arī pēc strīdīgā likuma normu atcelšanas saglabāja plašu kontroli pār prokuratūras personālu.
Korupcija Ukrainā nav jauna parādība. Jaunums ir tas, ka tā arvien biežāk tiek atklāta un pieķeršana tagad ietekmīgām amatpersonām maksā amatus.
Tādēļ aizvadītā gada notikumus var interpretēt nevis kā Ukrainas valsts sistēmas sabrukumu, bet gan kā pazīmi, ka tās pretkorupcijas uzraudzības iestādes vairs nav bezzobainas.
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Ko atklāja operācija "Kartāga"
5. septembrī Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs (NABU) un Specializētā pretkorupcijas prokuratūra (SAPO) paziņoja, ka atklājuši noziedzīgu organizāciju, kuru, pēc izmeklētāju teiktā, vadījis kādas Ukrainas Ģenerālprokuratūras nodaļas vadītājs.
Tās dalībnieki, iespējams, regulāri saņēmuši kukuļus no krāpnieciskiem zvanu centriem – struktūrām, kas apkrāpj cilvēkus gan Ukrainā, gan ārvalstīs, – apmaiņā pret aizsardzību no kriminālvajāšanas. Pēc tam iegūtā nauda tikusi legalizēta, izmantojot nekustamos īpašumus, uz citu personu vārda reģistrētus aktīvus un līdzdalībnieku banku kontus.
NABU un SAPO norāda, ka grupējums izveidots 2025. gada vidū un tajā iesaistīti gan amatā esoši prokurori, gan viņu līdzdalībnieki. Saskaņā ar NABU datiem vairāk nekā 20 miljoni grivnu (aptuveni 449 000 ASV dolāru) izlietoti nekustamo īpašumu, juvelierizstrādājumu un citu vērtīgu aktīvu iegādei.
Gli agenti dell'autorità anticorruzione ucraina, la NABU, fanno irruzione nella sede del procuratore generale. Il regime nazista di Kiev sta perdendo pezzi tutti i giorni. Se Zelensky non firma ora la proposta di Mosca e Washington, non ne uscirà vivo. pic.twitter.com/E7ppjdbcwg— @CesareSacchetti (@CesareSacchetti) September 5, 2026
NABU norādīja, ka noziedzīgo organizāciju vadījis kādas Ģenerālprokuratūras nodaļas vadītājs. Avoti "Ukrainska Pravda" pastāstīja, ka šī amatpersona ir Ģenerālprokuratūras Starptautiskās tiesiskās sadarbības departamenta vadītāja vietnieks Serhijs Kropiva. 6. septembrī viņam tika piemērots apcietinājums, nosakot drošības naudu 120 miljonu grivnu (aptuveni 2,7 miljonu ASV dolāru) apmērā.
NABU publiskotajos sarunu ierakstos persona ar segvārdu "Kanclers", kas, kā tiek ziņots, ir Kropiva, tiek raksturota kā kāda "priekšnieka" aizsargāta persona.
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Uz šī "priekšnieka" iespējamo identitāti norāda divas detaļas – tēva vārds "Andrijovičs" un iepriekšējais darbs Valsts nodokļu dienesta vadītāja amatā. Ruslans Andrijovičs Kravčenko vadīja Ukrainas Valsts nodokļu dienestu no 2024. gada decembra līdz 2025. gada jūnijam, kad kļuva par ģenerālprokuroru. Kā vēsta "Kyiv Independent", izmeklēšanā tiek uzskatīts, ka ar "priekšnieku" domāts Kravčenko.
NABU publiski nav nosaucis Kravčenko par aizdomās turēto. Viņš noliedz, ka būtu devis rīkojumus aizsargāt nelikumīgos zvanu centrus vai izmantojis savu amatu, lai tos pasargātu no kriminālvajāšanas. Tomēr Kravčenko no amata atkāpās.
Kratīšanas un novērošanas materiāli
NABU kratīšanas tika veiktas arī paša Kravčenko, viņa vietnieces Marijas Vdovičenko un Odesas apgabala militārās administrācijas vadītāja Oleha Kipera birojos. 7. septembra preses konferencē Kravčenko aizstāvēja veidu, kādā šīs kratīšanas tika veiktas. Tajā pašā dienā viņš atkāpās no amata.
Izmeklēšana Ģenerālprokuratūrā ir jaunākais pavērsiens arvien plašākā konfrontācijā starp Ukrainas pretkorupcijas iestādēm un prezidentam pietuvinātajām institūcijām. Paziņojot par šo lietu, NABU norādīja, ka augsta ranga amatpersona vadījusi noziedzīgu grupējumu tieši no tās iestādes iekšienes, kuras uzdevums ir saukt pie atbildības par šādiem noziegumiem.
Kāpēc tas ir svarīgi
Ukrainas Ģenerālprokuratūra ir viena no institūcijām, uz kuru Kijiva paļaujas, lai uzraudzītu NABU izmeklēšanas par prezidentam pietuvinātām personām. Kritiķi gan apgalvo, ka tā izmantota arī šo izmeklēšanu ierobežošanai. Fakts, ka izmeklēšana nonākusi līdz pašam ģenerālprokuroram, liecina par to, cik tālu pretkorupcijas iestādēm izdevies pārvarēt šos ierobežojumus, nevis par to neveiksmi.
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Tas papildina virkni skaļu lietu kopš 2025. gada jūlija, kuras kara agrākajos posmos būtu bijis grūti iedomāties.
2025. gada jūnijā NABU izvirzīja apsūdzības vicepremjeram Oleksijam Černišovam – vienīgajai amatpersonai, kas Covid-19 ierobežojumu laikā piedalījās Zelenska privātajā dzimšanas dienas ballītē. Lieta bija saistīta ar zemes darījumu shēmu 24 miljonu ASV dolāru vērtībā, un tā kļuva par pirmo lietu, kas skāra prezidenta tuvāko loku jeb tā dēvēto "ģimeni".
Dažas nedēļas vēlāk sekoja mēģinājums pakļaut pretkorupcijas iestādes politiskajai kontrolei, taču tas neizdevās. Novembrī operācijā "Midas" tika atklāta 100 miljonu ASV dolāru shēma, kuras rezultātā amatus zaudēja Zelenska biroja vadītājs un divi ministri. Viens no viņiem vēlāk tika aizturēts uz robežas.
Starp citām skaļām lietām ir operācija "Forest Gump", kuras uzmanības centrā nonāca Prezidenta biroja amatpersonas. Tagad operācija "Kartāga" nonākusi līdz pašam ģenerālprokuroram.
Notikumu virkne, kas no malas var izskatīties pēc valdības krīzes, vienlaikus liecina par valsti, kurā augstākajos varas ešelonos zagt vairs nav tik droši un kuras sabiedrība gada laikā divreiz izgājusi ielās, protestējot pret varas izmantošanu – 2025. gada jūlijā, aizstāvot NABU un SAPO, un 2026. gada jūlijā saistībā ar atlaisto Aizsardzības ministru Mihailo Federovu.
Kravčenko ģenerālprokurora amatā stājās 2025. gada jūnijā. Viņš ir jau otrais Ukrainas ģenerālprokurors trīs gadu laikā, kurš amatu atstājis uz skandāla fona. Pirms viņa šādos apstākļos amatu atstāja Andrijs Kostins.