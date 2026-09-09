Ukrainas izlūkdienests ieguvis datus par Krievijas modernākajiem militārajiem projektiem, tostarp par izstrādē iesaistītajām personām
Ukrainas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR) ieguvusi apjomīgu informācijas masīvu par Krievijas korporācijas Maskavas Siltumtehnikas institūta (MIT) struktūru, tās militārajiem projektiem un darbiniekiem.
Ukrainas militārais izlūkdienests veicis operāciju Krievijas kibertelpā un ieguvis plašu datu apjomu par korporācijas MIT darbību. Noskaidroti arī 2648 uzņēmuma darbinieku personas dati, kuri ir iesaistīti Krievijas bruņojuma izstrādē, paziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR).
Iegūtajos datos atrodama informācija par MIT struktūru, vadību, darbiniekiem, pašreizējiem un perspektīvajiem projektiem.
MIT struktūrā ietilpst:
- konstruktoru birojs Prožektor;
- mašīnbūves rūpnīca Vimpel;
- Votkinskas rūpnīca;
- uzņēmums Iskra.
Šajos objektos Maskavā un citos Krievijas reģionos tiek izstrādāti rasējumi, programmatūra un dzinēji, veikta matemātiskā modelēšana un vadības sistēmu mezglu testēšana vairākiem Krievijas ieroču veidiem:
- starpkontinentālajām ballistiskajām raķetēm "Jars" (RS-24), kas ir viena no galvenajām Krievijas kodolspēku sastāvdaļām;
- starpkontinentālajām ballistiskajām raķetēm "Topol-M" (RT-2PM2);
- zemūdeņu ballistiskajām raķetēm "Bulava" (R-30);
- operatīvi taktiskajiem raķešu kompleksiem "Iskander-M";
- vidēja darbības rādiusa ballistiskajām sistēmām "Kedr"/"Orešņik".
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Papildus raķešu bruņojumam korporācija MIT strādā pie vairāku citu militāro tehnoloģiju izstrādes un pilnveidošanas.
Uzņēmums attīsta satelītsakaru sistēmas Krievijas armijai. Inženieri cenšas izveidot sistēmu militāro satelītu ātrai nogādāšanai zemajā Zemes orbītā, lai Krievijas bruņotos spēkus nodrošinātu ar stabilu un aizsargātu kaujas vadības un sakaru sistēmu.
Tiek izstrādāta arī nesējraķete "Start-1M". Projekta īstenošana ļautu Krievijai izvērst zemas orbītas daudzsatelītu tīklus optiski elektroniskās un radiolokācijas izlūkošanas veikšanai.
Vēl viens projekts ir mērogojama un standartizēta kosmosa platforma "Tiporjad", kuras mērķis ir stiprināt Krievijas armijas izlūkošanas, sakaru un vadības iespējas, kā arī palielināt Krievijas kosmosa infrastruktūras noturību.
HUR arī paziņoja, ka noskaidrojusi 2648 MIT darbinieku personas datus, kurus Ukrainas izlūkdienests saista ar tāda bruņojuma izstrādi, kas izmantots uzbrukumos Ukrainai. Viņu vidū ir MIT ģenerāldirektors, rezerves ģenerālleitnants Sergejs Ponomarjovs, kā arī viņa vietnieki Jurijs Kirilovs, Jurijs Solomonovs, Andrejs Baširovs, Artjoms Hrebins un Sergejs Soloņičkins.
HUR norāda, ka iegūtā informācija tiks izmantota, lai mazinātu Krievijas spējas turpināt karu pret Ukrainu un sauktu pie atbildības personas, kas saistītas ar kara noziegumiem.
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Plašāku informāciju par MIT struktūru un darbības virzieniem HUR publicējusi arī video.