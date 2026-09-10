Eiro banknotes pirmo reizi kopš 2002. gada pilnībā mainīs izskatu - kādas tās būs?
Eiropas Centrālā banka (ECB) ir sākusi izšķirošo posmu darbā pie jaunās eiro banknošu sērijas.
ECB ir prezentējusi 10 jauno eiro banknošu dizaina fināla projektus, un drīzumā noslēgsies Eiropas iedzīvotāju balsojums par tiem.
Polijas izdevums "Fakt" raksta, ka ECB ir prezentējusi atlasītos grafiskā dizaina projektus nākamajai eiro banknošu sērijai un sākusi aptauju, kurā savu viedokli var paust iedzīvotāji visā Eiropā. Katrs projekts ietver pilnu banknošu sēriju ar nominālvērtībām no 5 līdz 200 eiro.
Projekti veidoti, balstoties uz divām galvenajām tēmām – Eiropas kultūra un zinātne un Upes un putni –, kā arī ar tām saistītiem grafiskiem motīviem.
Pirmajā tematiskajā grupā iekļauta 20 eiro banknote ar Nobela prēmijas laureātes Marijas Sklodovskas-Kirī attēlu. Piedāvātas arī banknotes, uz kurām attēlotas tādas ievērojamas personības kā Marija Kallasa, Ludvigs van Bēthovens, Migels de Servantess, Leonardo da Vinči un Berta fon Zutnere. Šo personību portretus papildina ar mākslu, mūziku, izglītību, literatūru un zinātni saistīti motīvi.
Otrajā dizaina projektu grupā attēlotas Eiropas upes, putni un raksturīgas ainavas. Šī tēma iecerēta kā dabas daudzveidības un tās spējas izdzīvot simbols. Banknošu otrā pusē attēlotas Eiropas institūcijas.
"Eiro banknotes ir kas vairāk nekā tikai maksāšanas līdzeklis – tās ir viens no taustāmākajiem Eiropas simboliem," sacīja ECB prezidente Kristīne Lagarda, piebilstot, ka "dizains, kurā skaistums apvienots ar dziļu nozīmi, stiprinās mūsu kopīgo identitāti".
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Kad jaunās banknotes nonāks apgrozībā
Paredzams, ka ECB Padome galīgo lēmumu par jauno banknošu dizainu pieņems gada beigās. Lēmums tiks pieņemts, ņemot vērā dizaina konkursa žūrijas secinājumus, tehnisko izvērtējumu un abu sabiedriskās domas aptauju rezultātus.
Pēc tam izvēlētie dizaina projekti tiks pilnveidoti un pārbaudīti, pirms sāksies banknošu ražošana. Paredzams, ka jaunās sērijas banknotes apgrozībā nonāks turpmāko gadu laikā.
ECB uzsver, ka periodiska jaunu banknošu sēriju ieviešana ļauj izmantot tehnoloģiju attīstības sniegtās iespējas, lai efektīvāk cīnītos pret naudas viltošanu.
Jaunās banknotes būs aprīkotas ar jauniem un uzlabotiem pretviltošanas elementiem, kas atvieglos to autentiskuma pārbaudi un padarīs tās ērtāk lietojamas, tostarp cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Banka arī vēlas samazināt banknošu negatīvo ietekmi uz vidi, palielinot to izturību un izmantojot videi draudzīgākus materiālus un ražošanas procesus.
ECB apliecina, ka pašreizējās eiro banknotes paliks apgrozībā paralēli jaunajai sērijai un tiks izņemtas no apgrozības pakāpeniski. Jāatzīmē, ka šī būs pirmā pilnīgā eiro banknošu dizaina maiņa kopš eiro skaidrās naudas ieviešanas 2002. gadā.
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Jaunie eiro – galvenās ziņas
2025. gada janvāra beigās kļuva zināms, ka Eiropas Centrālā banka pirmo reizi kopš eiro skaidrās naudas ieviešanas pirms 23 gadiem mainīs banknošu dizainu, lai padarītu tās pievilcīgākas un vieglāk atpazīstamas.
2025. gada jūlija beigās kļuva zināms, ka viens no banknošu dizaina variantiem izraisījis domstarpības starp Poliju un Franciju. Strīda iemesls bija divkārtējās Nobela prēmijas laureātes Marijas Sklodovskas-Kirī vārda rakstība – viņas portretu paredzēts attēlot uz jaunās 20 eiro banknotes.