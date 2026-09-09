VIDEO: Ukrainas specvienība ar droniem sabombardējusi svarīgu Krievijas 8. armijas objektu Luhanskas apgabalā
Ukrainas bruņoto spēku specvienības precīzo dronu triecienu rezultātā Krievijas karaspēka operatīvā apvienība (8. armija) Luhanskas apgabalā palikusi bez artilērijas munīcijas apgādes.
Ukrainas bruņotie spēki turpina veikt atbildes triecienus, vājinot okupācijas spēkus gan Krievijā, gan okupētajās Ukrainas teritorijās. Speciālo operāciju spēku vienības "Balista" bezpilota lidaparātu operatoriem izdevies iznīcināt pretinieka artilērijas munīcijas noliktavas Luhanskas apgabalā.
Dronu uzbrukuma video Speciālo operāciju spēki publicējuši sociālajā tīklā "X". Ierakstā redzami vismaz seši trāpījumi ēkām svarīgā objektā, kas nodrošināja Krievijas 8. armijas apgādi.
Artilērijas noliktavu teritorijā izcēlās vairāki ugunsgrēki un sākās munīcijas detonācija. Pretinieka dzīvā spēka zaudējumu skaits nav zināms.
8. gvardes Suvorova ordeņa vispārējā karaspēka armija ietilpst Krievijas Dienvidu kara apgabala sastāvā. Viens no būtiskākajiem triecieniem šim formējumam tika veikts jau 2025. gada 30. jūnijā. Toreiz Ukrainas bruņotie spēki ar "Storm Shadow" raķetēm uzbruka komandštābam Doneckā, nogalinot operatīvās grupas komandieri pulkvedi Ruslanu Gorjačkinu un vairākus citus virsniekus.