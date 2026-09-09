Darbiniecēm likts "nerēgoties" reliģiskas delegācijas acu priekšā, protestā Eifeļa tornis slēgts apmeklētājiem
Pirmdien Parīzes iedzīvotājus un neskaitāmos viesus gaidīja nepatīkams pārsteigums — viens no visiecienītākajiem tūrisma objektiem pasaulē Eifeļa tornis bija slēgts. Kaut gan kopš otrdienas tornis atkal ir atvērts apmeklētājiem, vienu dienu ilgā streika iemesls Francijā izraisījis skandālu — izrādās, vadība bija likusi personāla sievietēm “pazust” no kādas reliģiskas grupas locekļu redzesloka.
Eifeļa torņa darbinieki pirmdien sarīkoja streiku un slēdza tūrisma objektu apmeklētājiem pēc tam, kad nedēļas nogalē hinduistu reliģiskās grupas organizētas vizītes laikā tiks saņemts vadības rīkojums personāla sievietes nomainīt ar vīriešiem.
Sestdien torni apmeklēja Indijas Amdāvādas jeb Ahmedabādas pilsētā bāzētās un Indijā valdošajai nacionālistu partijai “Bharatiya Janata” pietuvinātās globālās hinduistu organizācijas “Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha” (BAPS) apmēram 100 locekļu grupa, kas svētdien Parīzē iesvētīja savu pirmo lielo hinduistu templi Francijas teritorijā.
Eifeļa torņa darbiniekus pārstāvošā arodbiedrība CGT paziņoja, ka vizītes laikā sievietēm tika uzdots nerādīties augstajiem viesiem acīs. “Dažām tika lūgts atstāt savas darba vietas un gaidīt atsevišķās telpās. Dažās darba vietās sievietes tika aizstātas ar vīriešiem. Visām darbiniecēm tika norādīts neiet cauri un neienākt noteiktās zonās, kamēr tur atradās [hinduistu] delegācija,” teikts paziņojumā, uzsverot, ka personāls iebilst pret “profesionāliem norādījumiem, kas liek darbinieces sievietes atstumt, aizstāt vai padarīt neredzamas viņu dzimuma dēļ”. Darbinieki pauda šoku par situāciju, kas “būtībā ir pilnīgā pretrunā vienlīdzības un nediskriminācijas vērtībām”.
“Eifeļa tornis ir Francijas simbols. Mēs uzskatām, ka tam jābūt paraugam arī attiecībā uz vērtībām, ko tas pārstāv, un veidu, kādā notiek izturēšanās pret saviem darbiniekiem,” teikts paziņojumā.
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Parīzes mērs Emanuels Greguārs paziņojis, ka sākta izmeklēšana. “Nav pieļaujama šādu apstākļu paciešama,” viņš pavēstīja mikroblogošanas vietnē “X”, uzsverot, ka Eifeļa tornī nav pieļaujama nekāda dzimumu diskriminācija.
Eifeļa torni pārvaldošais uzņēmums SETE atzinis, ka delegācija bija lūgusi vizītes laikā nodrošināt, lai viņu “saskarsme ar sievietēm” tiktu ierobežota, un “šos nosacījumus nevajadzēja akceptēt”, vēsta BFM TV. “Tie neatbilst nedz SETE vērtībām, nedz sieviešu un vīriešu vienlīdzības un neitralitātes principiem, kuriem jābūt pamatā pieminekļa apmeklējumu organizēšanai,” paziņoja uzņēmums. Savukārt Parīzes centra rajona mērs un SETE prezidents Ariels Veils paziņoja, ka nav bijis informēts par šiem “šokējošajiem un nepieņemamajiem” nosacījumiem, vēsta “Guardian”. “Es vēlreiz apliecinu Eifeļa torņa apņemšanos ievērot republikas vērtības un dzimumu līdztiesību,” viņš sacīja.
BAPS pārstāvji atvainojušies par notikušo, taču nolieguši jelkādus diskriminēšanas lūgumus. “Cik mums zināms, nevienam nevienā brīdī netika liegta piekļuve Eifeļa tornim,” teikts organizācijas paziņojumā, uzsverot, ka BAPS “joprojām stingri iestājas par vienlīdzības, savstarpējas cieņas un kalpošanas visiem principiem neatkarīgi no dzimuma, izcelsmes vai pārliecības – vērtībām, kas ir mūsu tradīcijas mācības un visā pasaulē īstenotā kopienas darba pamatā”. “Tomēr mēs patiesi atvainojamies ikvienam, kuru šī situācija varēja sāpināt vai aizskart,” paziņoja organizācija.
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1889. gadā uzceltais Eifeļa tornis līdz 1930. gadam bija augstākā celtne pasaulē, kad šo godu tai atņēma Ņujorkā uzbūvētais "Chrysler Building". Gadā to apmeklē apmēram no 6 līdz 7 miljoniem cilvēku.