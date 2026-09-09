Krievija ar droniem uzbrukusi Ukrainas-Moldovas robežpunktam - nogalināti divi cilvēki
Naktī uz trešdienu Krievijas droni uzbrukuši Starokozāčes robežkontroles punktam Odesas apgabalā, kas atrodas netālu no robežas ar Moldovu. Uzbrukumā nogalināti divi un ievainoti trīs cilvēki.
Trieciens noticis pie Tudoras–Starokozāčes robežšķērsošanas vietas. Uzbrukumā nodarīti postījumi robežkontroles punkta infrastruktūrai, un nogalināti divi Ukrainas robežsargi.
Moldovas valdība nosodījusi Krievijas uzbrukumu, uzsverot, ka trieciens noticis radījis draudus Moldovas Republikai un tās pilsoņu drošībai. “Šis uzbrukums rada tiešu apdraudējumu Moldovas Republikas un tās iedzīvotāju drošībai,” paziņoja Moldovas Ārlietu ministrija.
Tāpat tiek ziņots, ka otrdien Moldovas ziemeļos pie Mihailenii Veki ciema atrastas drona atlūzas. Tām bijušas Krievijas bezpilota lidaparātam "Geran" līdzīgas pazīmes, un varasiestādes ziņo, ka drona nokrišana izraisījusi sprādzienu.
Uzbrukumā Mikolajivai nogalināta sieviete
Krievija naktī uz trešdienu veica plašu uzbrukumu arī Mikolajivai un tās apkārtnei Ukrainas dienvidos. Uzbrukumos nogalināta 70 gadus veca sieviete, bet vēl četri cilvēki ievainoti. Mikolajivā bojāta ostas un transporta infrastruktūra, tirdzniecības centrs, pasta terminālis, dzīvojamās ēkas un vairākas kravas automašīnas. Tāpat agresorvalsts raidīja teju 200 dronus pret Ukrainas galvaspilsētu Kijivu.
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Bet Ukrainas ziemeļu Sumu apgabalā Krievija veikusi triecienus pasažieru vilcienam, kurā izvēlās ugunsgrēks. Triecienos tika ievainoti 10 cilvēki, vietnē "Telegram" norādīja Ukrainas neatliekamās palīdzības dienesti . "Aizdegās okomotīve un pasažieru vagons. Dzēšot liesmas, glābšanas dienesti ievainotos nogādāja ātrās palīdzības brigādēs ," teikts paziņojumā.